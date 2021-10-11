CANLI | Letonya-Türkiye

Letonya-Türkiye maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan Letonya-Türkiye maçı ile devam ediyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. maçında Türkiye, Letonya deplasmanından mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkıyor. Letonya-Türkiye maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. maçında Letonya ile deplasmanda karşılaşıyor. Daugava Stadı’nda oynanacak Letonya-Türkiye maçını İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetiyor.

Kasım ayındaki maçlar öncesi grupta 3. sırada yer alan Ay-Yıldızlı ekibin kazanmaktan başka çaresi yok. Son 3 maçını kazanıp Hollanda ile Norveç’in puan kaybını bekleyecek olan millilere 3 galibiyet bile yetmeyebilir. Matematiksel olarak var olan şansını sürdürmek isteyen Ay-Yıldızlı ekip, Riga’daki maça mutlak galibiyet parolası ile çıkıyor.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI’NA NASIL GİDER?

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Norveç’e İstanbul’da puan kaptıran Türkiye, kalan maçlarda 3’te 3 yapıp Hollanda ve Norveç’in puan kayıplarını bekleyecek.

Türkiye, Norveç beraberliğiyle ipleri tamamen rakiplerine teslim etti. Millilerin, kalan üç maçını kazanması halinde dahi Dünya Kupası vizesi alması çok zor. Takımımız, Hollanda ve Norveç’in puan kaybını bekleyecek. Son maçta Hollanda, Norveç’i yenerse grup ikinciliği şansı bize tekrar gelebilir. Ay-Yıldızlılar, nispeten kolay fikstüre giriyor ve 3’te 3 yapması zor değil. Bununla birlikte ilk maçlarda Letonya ve Karadağ’a ikişer puan kaptırdığımız da unutulmamalı.

KALAN MAÇLAR

Hollanda 16 Puan

11 Ekim – Cebelitarık

13 Kasım – Karadağ (D)

16 Kasım – Norveç

Norveç 14 Puan

11 Ekim – Karadağ

13 Kasım – Letonya

16 Kasım – Hollanda (D)

Türkiye 12 Puan

11 Ekim – Letonya (D)

13 Kasım – Cebelitarık

16 Kasım – Karadağ (D)

2021'DEKİ 14. SINAV

Stefan Kuntz’un teknik direktörlüğünde yeni sayfa açan Milliler, Norveç’e karşı alınan 1-1’lik beraberlikle kötü istatistiğini sürdürdü. Türkiye, son 5 maçında sadece 1 kez kazandı. O da grubun en zayıf ekibi Cebelitarık’a karşı alınan 3-0’lık galibiyet. Letonya da son 5 maçında sadece bir tek Cebelitarık’ı yenebildi. 2021’de 14. maçına çıkan Ay-Yıldızlı ekip, 13 maçta 5 galibiyet elde ederken 4 kez berabere kaldı ve 4 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

LETONYA TEHLİKESİ

Türkiye, Letonya’yı 6 maçtır yenemiyor. Rakibine 2 kez yenilen Ay-Yıldızlılar, 4 karşılaşmada da sahadan beraberlikle ayrıldı. A Milli Takımımız, Letonya karşısındaki ilk ve tek galibiyetini 1924 yılında oynanan özel maçta 3-1’lik skorla elde etti.