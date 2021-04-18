CANLI | Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçı canlı yayın (ilk yarı oynanıyor)

Süper Lig’in 35’inci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yolunda lider Beşiktaş’ın puan kaybettiği hafta farkı kapatma fırsatı yakalayan sarı lacivertliler küme düşme hattında her puana ihtiyacı olan Aykut Kocaman’ın takımı Başakşehir karşısında çok ciddi bir sınav verecek.

Ligde yaptığı 33 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 66 puanla 2. sırada girdi. Sarı-lacivertli takım, Medipol Başakşehir’i yenmesi halinde lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 2’ye indirecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın ev sahipliği yaptığı karşılaşma, saat 19.00’da başlayacak ve beIN SPORTS 1’den naklen yayımlanacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Cüneyt Çakır yönetecek. VAR’da ise Ümit Öztürk görev alacak.

BAŞAKŞEHİR ATEŞ ÇEMBERİNDEN ÇIKMA PEŞİNDE

Süper Lig’in son şampiyonu Medipol Başakşehir ise bu sezon istediği performansı sergileyemiyor. Yaptığı 32 maçın 8’ini kazanan, 9’unda berabere kalan ve 15’ini kaybeden turuncu-lacivertliler, 33 puanla 18. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ülker Stadı’nda oynanan lig müsabakasını Fenerbahçe 4-1 kazanmıştı.

EN ÖNEMLİ EKSİK ALTAY BAYINDIR

Fenerbahçe’de 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Sadık Çiftpınar ile Diego Perotti, takımdaki yerlerini alamayacak. El bileğindeki kırık nedeniyle ameliyat olacak Altay Bayındır da maçta forma giyemeyecek.

8 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe’de 8 futbolcu, Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül, sarı kart görmeleri halinde ligin 37. haftasında Kasımpaşa ile yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR’DE 3 EKSİK VAR

Medipol Başakşehir’de bu karşılaşma öncesinde üç eksik bulunuyor. Tedavileri süren Junior Caiçara, Bolingoli ve Hasan Ali Kaldırım forma giyemeyecek. Medipol Başakşehir’de altı futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Turuncu-lacivertlilerde Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner, Carlos Ponck ve Hasan Ali Kaldırım, bu sezon ligde üçer sarı kart gördü.

Bu altı oyuncu, Fenerbahçe maçında da sarı kart görmeleri halinde İstanbul ekibinin Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmada cezalı olacak.