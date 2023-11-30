Canlı | Nordsjaelland Fenerbahçe maçı canlı yayın

Nordsjaelland Fenerbahçe maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda sarı lacivertliler Danimarka deplasmanında kazanırsa üst tura çıkmayı garantileyecek.

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UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. hafta maçında Fenerbahçe, Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşı karşıya geliyor. Kanarya, Right to Dream Park’ta oynanacak maçı kazanması halinde gruptan çıkmayı garantileyecek. UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde elemeler ve grup maçlarında 10 maçta boy gösteren Fenerbahçe, üst üste 9 maçı kazanırken, son çıktığı Ludogorets müsabakasından 2-0’lık yenilgiyle ayrılarak ilk mağlubiyetini yaşamıştı. Grubunda 9 puanı bulunan Fenerbahçe kalan 2 maçtan 4 puan alması durumunda diğer maçların skoruna bakmaksızın grubunu lider tamamlayacak.

FENERBAHÇE’NİN GRUBUNDA SON DURUM

Danimarka deplasmanından beraberlikle dönmesi halinde gruptan çıkmayı garantileyecek sarı-lacivertliler, kazanması durumunda ise Ludogorets maçının sonucuna göre liderlik hesabı yapacak. Teknik direktör İsmail Kartal’ın ekibi, Ludogorets’in Spartak Trnava karşısında puan kaybetmesi durumunda, son maçlar öncesinde grubunu lider tamamlamayı garantileyecek.

İsmail Kartal’dan 5 değişiklik

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci haftasında Danimarka’nın Nordsjaelland ekibine konuk olan Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal, ligde oynanan Fatih Karagümrük maçına göre ilk 11’de 3’ü zorunlu 5 değişikliğe gitti. Sarı-lacivertli takımın deneyimli çalıştırıcısı, Right to Dream Park’ta oynanan karşılaşmada, Fatih Karagümrük karşısında ilk 11’de sahaya sürdüğü isimlerden Samet Akaydın ve Mert Müldür’ü statü gereği, Ferdi Kadıoğlu’nu da sakatlığı nedeniyle kadroya dahil edemezken, Dzeko ve İrfan Can Kahveci’yi de yedeğe çekti.

Kartal, bu oyuncuların yerine Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Ryan Kent, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi’yi ilk 11’de sahaya sürdü. Ferdi Kadıoğlu’nun sakatlığı nedeniyle son maçlarda savunma tandeminde yer alan Jayden Oosterwolde’yi kendi bölgesinde oynatan Kartal, stoperde ise Yusuf Akçiçek-İsmail Yüksek ikilisine şans verdi. Fatih Karagümrük karşısında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Osayi-Samuel ise, Danimarka deplasmanında 11’de değerlendirildi.

Sarı-lacivertli takımda İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Edin Dzeko, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Umut Nayir, Ahmet Necat Aydın, Muhammet İmre, Efekan Karayazı ve Çağrı Fedai ise yedek soyundu.

Yusuf Akçiçek yeniden ilk 11’de

Fenerbahçe’nin akademi oyuncularından Yusuf Akçiçek, Ludogorets karşılaşmasının ardından Nordsjaelland deplasmanında da ilk 11’de sahaya çıktı. Savunmadaki sakatlıklar nedeniyle bu maçta da şans bulan 17 yaşındaki stoper, İsmail Yüksek’le birlikte savunma tandemini oluşturdu.

Cengiz Ünder 13 maç sonra ilk 11’de

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, 13 resmi maçın ardından ilk 11’de sahaya çıktı. Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında 17 Eylül tarihinde oynanan Bitexen Antalyaspor karşılaşmasının hemen başında sakatlanarak beşinci dakikada yerini İrfan Can Kahveci’ye bırakan Cengiz Ünder, 14 maç sonra ilk 11’e döndü. Milli futbolcu, Süper Lig’de Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Siltaş Yapı Pendikspor ve Trabzonspor maçlarında kadroda yer almazken; Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük müsabakalarında oyuna sonradan dahil oldu. Ünder; UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu’nda Nordsjaelland ve Spartak Trnava maçlarında takımını yalnız bırakırken, Ludogorets’le iç sahada oynanan karşılaşmada 1 dakika, Bulgaristan’da oynanan mücadelede ise 14 dakika sahada kaldı.

Kar yağışı durdu, zemin temizlendi

Danimarka Farum’da gündüz etkili olan kar yağışı, akşam dururken, mücadelenin oynanacağı Right to Dream Park’ın sentetik zemini de maç öncesinde temizlendi. Karşılaşma sırasında hava sıcaklığı eksi 4 dereceyi bulurken, maç öncesinde saha sulandı.

Taraftarlar yalnız bırakmadı

Nordsjaelland-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerdeki yerini aldı. 10 bin 300 kapasiteli Right to Dream Park’ta kendilerine ayrılan yerin tamamını dolduran sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü ise rakip taraftarların olduğu bölümde maçı takip etti. Nordsjaelland Kulübü yetkilileri, davetiyeler dışında satışa çıkarılan 8 bin biletin neredeyse yarısının Fenerbahçeli futbolseverler tarafından satın alındığını belirtti.

Fenerbahçe 23 kişilik kadroyu tamamlayamadı

Fenerbahçe, Nordsjaelland deplasmanında 21 kişiyle yer aldı. Sakatlıkları bulunan Djiku, Becao, Mert Hakan Yandaş ve Ferdi Kadıoğlu’nun yanı sıra henüz hazır olmayan Serdar Aziz, Fred ve Zajc maç kadrosuna alınmadı. Statü gereği forma giyemeyen Samet Akaydın, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor’un da yokluklarında teknik direktör İsmail Kartal, kadroyu akademi oyuncularıyla takviye etti. Sarı-lacivertli ekipte akademiden gelen oyunculardan Yusuf Akçiçek ilk 11’de sahaya çıkarken, Furkan Onur Akyüz, Ahmet Necat Aydın, Muhammet İmre, Efekan Karayazı ve Çağrı Fedai ise kadroya dahil edilen isimler oldu.