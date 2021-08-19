CANLI İZLE | Randers-Galatasaray maçı canlı yayın (UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu)

Randers-Galatasaray maçını canlı olarak SÖZCÜ SPOR'dan takip edebilirsiniz. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk karşılaşmasında Danimarka temsilcisi Randers'a konuk oluyor. Galatasaray, Randers deplasmanından avantajlı bir sonuçla dönerek, turu İstanbul'da geçmeyi planlıyor. Randers-Galatasaray maçının canlı yayın anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

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UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, Randers Stadyumu'nda Danimarka ekibi Randers ile karşı karşıya geliyor. İki takım ilk kez rakip oluyor.

Galatasaray 3. Tur’da İskoç ekibi St. Johnstone’u 1-1 ve 4-2’lik skorlarla geçerek tur atlamıştı. Randers ise bu turdan Avrupa kupalarına başladı.

Galatasaray’da Alexandru Cicaldau ile Victor Nelsson bir önceki takımlarında bu sezon Avrupa maçlarında oynadıkları için UEFA’ya bildirilen listede yer almıyor. Sarı-kırmızılılarda Brezilyalı futbolcu Marcao da sarı kart cezasından dolayı müsabakanın kamp kadrosunda bulunmuyor. Oğulcan Çağlayan’ın da lisansındaki sorun devam ediyor.

Randers hakkında bilgiler

Randers’ın başında Danimarkalı teknik adam Thomas Thomasberg bulunuyor. Transfermarkt verilerine göre Danimarka takımının toplam değeri 9 milyon 450 bin Euro. Takımın en değerli oyuncusu 1 milyon Euro ile kaleci Patrik Carlgren. Bu sezon kendi liginde 5 maça çıkan Randers, 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti ve 13 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Jesus Gil Manzano yönetiyor

Randers ile Galatasaray arasında oynanacak mücadelede İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jesus Gil Manzano düdük çalıyor. Manzano’nun yardımcılıklarını ise Diego Barbero ve Angel Nevado üsstleniyor. Maçın dördüncü hakemi ise Jose Maria Sanchez…

Avrupa’da 293. randevu

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 292 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 102 kez sahadan galip ayrılırken, 114 defa da rakiplerine mağlup oldu. 76 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray, rakip fileleri 390 kez havalandırırken, kalesinde ise 441 gol gördü.

Terim yönetiminde Avrupa’da 86. maç

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray’ın başında bugüne kadar 85 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim’in öğrencileri 33 galibiyet, 34 mağlubiyet ve 18 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 117 gol atarken, kalesinde ise 129 gole engel olamadı.