CANLI | Şampiyonlar Ligi finali Liverpool Real Madrid maçı canlı

Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi finalini Sözcü Spor'dan canlı olarak takip edebilirsiniz... Stade de France'deki Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ve Real Madrid kozlarını paylaşıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi finali, şehirdeki trafik nedeniyle stadyuma gelemeyen taraftarlar için 15 dakika ertelendi.

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Ve Şampiyonlar Ligi’nde beklenen gün geldi… Liverpool ile Real Madrid, 66. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geliyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en büyük turnuvasının finalinde İngiltere ve İspanya’nın iki dev kulübü kozlarını paylaşıyor.

Tarihinde 17’inci kez final oynayan Real Madrid turnuva tarihinin en başarılı takımı olarak 14. kez şampiyon olmak istiyor. 10. finaline çıkan Liverpool ise 7. kez kupayı müzesine götürmenin peşinde. Liverpool ile Real Madrid, 2022 yılının UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde aralarındaki 9. maça çıkacak. İki takım daha önce 8 defa karşılaştı. Bu karşılaşmaların 4’ünü Real Madrid, 3’ünü Liverpool kazandı. Bir maç ise berabere bitti. Real Madrid 10, Liverpool ise 8 gol attı.

LİVERPOOL REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta oynanacak Liverpool Real Madrid Şampiyonlar Ligi final maçını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Bu akşam 22.00'de başlayacak final maçı hem Exxen hem de TV8'den canlı olarak ekranlara gelecek.

2018 FİNALİNİN RÖVANŞI

Daha önce Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olarak düzenlenen, 1992-93 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvanın tarihinde 3. kez Real Madrid-Liverpool finali oynanacak.

Taraflar arasındaki ilk final karşılaşması, 1981’de Paris’te yapıldı. Alan Kennedy’nin 81. dakikadaki golüyle mücadeleyi 1-0 kazanan Liverpool, kupayı müzesine götürdü. Fakat Real Madrid 2018’de rövanşı aldı. Madrid ekibi, Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki finalden Bale’in (2) ve Benzema’nın golleriyle 3-1 galip ayrıldı. 2 gol atan Bale’in rövaşata golü ve Liverpool kalecisi Karius’un hataları finale damga vurmuştu.

İSPANYOLLAR 18, İNGİLİZLER 14 KEZ KAZANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını İspanyol ekipleri 18 kez kazanarak bu alanda en başarılı ülke olarak göze çarpıyor. Söz konusu şampiyonlukların 13'üne sahip olan Real Madrid, aynı zamanda kupayı müzesine en çok götüren kulüp olarak öne çıkıyor. Liverpool da 6 defa mutlu sona ulaşırken, İngiliz ekipleri bu kupayı 14 kez kazanarak en başarılı ikinci ülke konumunda.

ANCELOTTI BÜYÜK REKOR PEŞİNDE

Real Madrid’in İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti, 2003 ve 2007’de Milan, 2014’te de Real Madrid’i Şampiyonlar Ligi zaferine taşıdı. Ancelotti, finaldeki tek yenilgisini 2005’te Liverpool’a karşı yaşadı. Turnuvadaki 5. finaline çıkacak 62 yaşındaki Ancelotti, 4. şampiyonluğa ulaşması halinde Bob Paisley ve Zinedine Zidane ile paylaştığı “UEFA Şampiyonlar Ligi’ni en fazla kazanan teknik direktör” rekorunu tek başına ele geçirecek.

KUPANIN REKORTMENİ REAL MADRID

Real Madrid, kupayı en çok müzesine götüren takım olarak öne çıkıyor. İspanya temsilcisi, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında olmak üzere 13 kez mutlu sona ulaşarak Avrupa’nın bir numaralı kupasının en başarılı takımı olmayı başardı. Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarında yaptıkları final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.