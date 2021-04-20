CANLI | Sivasspor Beşiktaş maçı canlı yayın (Süper Lig 36. hafta)

Sivasspor Beşiktaş maçını canlı olarak Sözcü Spor’dan takip edebilirsiniz… Geçtiğimiz hafta Ankaragücü karşısında 3 puanı son dakikada yediği golle kaybeden Beşiktaş zorlu Sivas deplasmanında yeni bir kan kaybı yaşamak istemiyor. 71 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 2 puan önünde liderliğini sürdüren siyah beyazlılar 12 maçtır kaybetmeyen Sivasspor’un bileğini bükerek şampiyonluk yoluna 3 puanla devam etmenin peşinde. Fenerbahçe’nin ‘bay’ geçeceği bu haftadan sonra zirvedeki 3 takımın da maç sayıları eşit olacak ve puan hesaplaması artık eşit maçlar üzerinden yapılacak. Sergen Yalçın ve ekibi en kritik virajlarından birini kayıpsız geçmek için sahada.

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SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Sivasspor-Beşiktaş maçı bu akşam 19:00’da başlayacak. 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak olan müsabaka beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.

SON 5 MAÇTA 2 GALİBİYET ALDI

İkinci devrenin en formda ekiplerinden biri olan Sivasspor ligde tam 12 maçtır mağlubiyet yüzü görmedi. Yiğidolar bu periyotta 7 galibiyet 5 beraberlik aldı ve 50 puanla 8’inciliğe kadar yükseldi; 25 gol atıp 12 gol yedi. Son beş maçta sadece 2 galibiyet alan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın da kaybetme haklarının en az seviyeye geldiğini düşünüyor. Sergen Yalçın, tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek kazanmaları gereken oyunu futbolcuların mutlaka sahaya yansıtmalarını istiyor.

BEŞİKTAŞ İLE SİVASSPOR 30’UNCU RANDEVU

Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor ile yarın 30. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 29 lig maçında Beşiktaş 14, Sivasspor 10 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 41 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi. Siyah-beyazlı ekip, bu sezonun ilk yarısında evindeki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ SİVAS DEPLASMANINDA ÜSTÜN

İki takım arasında Sivas'ta yapılan 14 lig maçından 8'ini Beşiktaş, 4'ünü Sivasspor kazandı, 2 müsabaka da berabere bitti. Sivas'ta siyah-beyazlılar 16, kırmızı-beyazlılar ise 15 gol attı.

GOLSÜZ BİTEN MAÇ YOK

Taraflar arasındaki 29 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi. Geride kalan maçlarda her iki takım da altışar kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.