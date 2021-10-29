CANLI | Trabzonspor-Çaykur Rizespor

Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'de heyecan Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı ile devam ediyor. 2021-22 sezonunun 11. haftasında lider Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

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Süper Lig’in 11. haftasında lider Trabzonspor, son sırada yer alan Çaykur Rizespor’u sahasında konuk edecek. Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Trabzonspor yenilgisiz sürdürdüğü liderlik koltuğunda kazaya uğramak istemezken, ilk galibiyetini geçen hafta alan Çaykur Rizespor ise sıkıntılı günler geçirdiği Süper Lig’de moral bulmak istiyor.

KARADENİZ DERBİSİNDE 41. RANDEVU

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Trabzon’da oynanan maçla ligde 41. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında geride kalan 40 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-5 üstünlüğü bulunuyor. 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda Trabzonspor 83 gol atarken, Çaykur Rizespor 32 golle karşılık verdi.

TRABZON’DA TRABZONSPOR’UN ÜSTÜNLÜĞÜ

Trabzonspor, sahasında oynadığı maçlarda da rakibi karşısında açık ara üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, evinde 20 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Trabzonspor, sahasındaki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0’lık sonuç aldı. Daha sonra Trabzon’da oynanan 8 maçın 7’si ev sahibi takımın üstünlüğüyle, 1 maç da beraberlikle sonuçlandı.

AVCI VE HAMZAOĞLU 9. KEZ RAKİP

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig’de 9. kez karşı karşıya gelecek. İki teknik adam farklı takımların başında 8. kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Avcı 4 kez galip gelirken, Hamzaoğlu ise 1 kez kazandı. 3 müsabaka ise berabere sona erdi.

KARADENİZ DERBİSİ ÖNCESİ DOSTLUK MESAJLARI

Trabzonspor-Çaykur Rizespor karşılaşması öncesi iki takımdan dostluk mesajları geldi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran, TSYD Trabzon Şubesi Dergisi'ne anlamlı açıklamalarda bulundu.

AHMET AĞAOĞLU: TRABZON VE RİZE HİÇBİR ŞEKİLDE AYRI DÜŞÜNÜLEMEZ

Trabzon ve Rize’nin hiçbir şekilde ayrı düşünülemeyeceğini belirten Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Tabi ki arada sportif rekabet olacak. Ama bu rekabet iç içe geçmiş, kardeş şehir insanlarının ilişkilerine zarar veremez, bu düşünülemez bile” dedi.

Karadeniz takımlarının her zaman birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Trabzonspor kulübü Başkanı Ağaoğlu, “Medeniyet yelpazesinin her döneminde birbirinin yanında duran komşu şehirler, söz konusu futbol olduğunda da aynı düşünmelidir. Birlikte yaşayan, birlikte sevinen, birlikte üzülen ve birlikte gurur duyan, asla birbirinden bağımsız olamayacak insanların ayrışmaması gerekiyor. Trabzonspor'un, Çaykur Rizespor'un ve diğer tüm bölge takımlarımızın bir arada olması, Türk futbolunun kaderini değiştirecek sürecin de başlangıcı olacaktır” ifadelerini kullandı.

TAHİR KIRAN: EN ÖNEMLİ GÖREVİMİZ İKİ ŞEHRİN DOSTLUĞUNU PEKİŞTİRMEK

Trabzon-Rize dostluğunu pekiştirmenin en önemli görevlerinden birisi olduğunu belirten Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Tahir Kıran, “Göreve geldiğimizden itibaren bu konuya ciddi anlamda eğileceğimizi söylemiştik. Bunların adımlarını, tohumlarını atıyoruz. Biz birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Çünkü biz ayrı millet değiliz, biriz. Rize ve Trabzon etle tırnak gibidir. Hepimiz aileyiz. Tarihten beri kenetlenmişiz, bu bağ asla kopmaz” dedi.