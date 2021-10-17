CANLI | Trabzonspor-Fenerbahçe

Trabzonspor-Fenerbahçe maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'de heyecan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ile devam ediyor. 2021-22 sezonunun 9. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

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Süper Lig’in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.

Trabzonspor’da zorlu karşılaşma öncesinde Abdulkadir Parmak, Koita ve Hamsik’in sakatlıkları bulunuyor. Fenerbahçe cephesinde ise sakat olan Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş zorlu Trabzonspor deplasmanında kadroda yer almıyor.

Haftaya lider giren Fenerbahçe, zorlu deplasmandan iyi bir sonuçla dönüp koltuğunu korumak amacında. Şampiyonluk için yola çıkan Trabzonspor ise ezeli rakibini devirerek liderliği devralma hedefinde. Geçen sezonun 29. haftasından bu yana tam 222 gündür ligde yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor, İstanbul takımlarına rakip olduğu son dokuz maçta sadece Fenerbahçe’ye kaybetti. Sarı lacivertliler, rakibini son iki maçta da yendi.

130. RANDEVU

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig’de yapacakları maçla 130. kez karşı karşıya geliyor.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı’nda 13 Şubat 1974’te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 47 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe’nin üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor, 96 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4’er Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 129 maçtan 41’ni kazandı. Fenerbahçe ise 50 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe’nin toplam 163 golüne, Trabzonspor 142 golle cevap verdi.

LİGDE FENERBAHÇE ÜSTÜN

Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 96 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 39, Trabzonspor 24 galibiyet aldı. 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 126 golüne, bordo-mavililer 96 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında oynanan maçları 3-1 ve 1-0’lık sonuçlarla Fenerbahçe kazanmıştı.

TRABZON’DA ÜSTÜNLÜK TRABZONSPOR’DA

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon’da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Trabzon’da şu ana kadar yapılan resmi ve özel toplam 54 maçta Trabzonspor 23, Fenerbahçe 18 galibiyet aldı. Taraflar 13 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Trabzonspor 62, Fenerbahçe ise 58 gol attı.

Ligde Trabzon’daki 48 maçta ise Trabzonspor 18, Fenerbahçe’de 18 galibiyet elde etti. Trabzon’da oynanan 12 lig müsabakası ise beraberlikle tamamlandı. Trabzon’daki lig maçlarında bordo-mavililer 52, sarı-lacivertliler 56 gol kaydetti.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Trabzonspor’u 5 Mart 1989’da Kadıköy’deki lig maçında 5-1, 2015-2016’da da Trabzon’da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992’de Kadıköy’de Şenol Çorlu’nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon’daki lig maçlarında 3-0’lık sonuçlarla aldı.

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990’da İstanbul’da oynandı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe’ye 5-3 üstünlük kurdu. Karadeniz ekibi ayrıca, 21 Mayıs 1994’te Ankara 19 Mayıs Stadı’nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997’de Trabzon’daki lig müsabakasında rakibini 4-3’lük skorlarla mağlup etti.

Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992’de Hüseyin Avni Aker Stadı’ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrıldı, 2000-2001 sezonunda İstanbul’daki lig maçını 5-2 kazandı.

ALİ ŞANSALAN İLK KEZ

Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakasını yönetecek olan hakem Ali Şansalan ilk kez iki takım arasındaki bir maçta düdük çalıyor. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak bir karşılaşmada ilk kez düdük çalacak olan Ali Şansalan 6 sezondur Süper Lig'de görev alıyor.

Ali Şansalan bu sezon iki takımın da birer maçını yönetti. Trabzonspor'un deplasmanda Giresunspor'u 1-0 yendiği maçta düdük çalan Ali Şansalan yine deplasmanda Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettiği müsabakada görev aldı.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşmada düdük çalacak olan Ali Şansalan, Süper Lig'de bordo-mavililerin 5 maçını yönetti. Söz konusu maçlarda Karadeniz ekibi 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Ali Şansalan, Fenerbahçe'nin ise Süper Lig'de 6 karşılaşmasında görev aldı. Bu müsabakalarda sarı-lacivertiler 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

TRABZON’DA TAKTİK SAVAŞI

Ligde 19 puanla ilk sırada yer alan Fenerbahçe’nin 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Trabzonspor, zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak taraftarı önünde liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Fenerbahçe ise liderlik koltuğunu korumanın hesaplarını yaparken, iki teknik adam da milli arada derslerine yoğun çalıştı.

Sahadan galip ayrılan takım şampiyonluk yarışında da psikolojik üstünlüğü ele geçireceğini düşünün iki teknik adam, Süper Lig’de bugüne kadar iki kez karşı karşıya geldi. Başakşehir’in başında olduğu dönemde Vitor Pereira’lı Fenerbahçe’ye ilk maçta deplasmanda 1-0 mağlup olan Abdullah Avcı ikinci maçta ise evinde 2-1 mağlup etmişti.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşmayı 20 bin yakın taraftarın izlemesi bekleniyor. Pandemi dolaysıyla 40 bin kişilik Medical Park Stadyumu’nda 20 bine yakın bilet satışa çıkarken, satışa çıkartılan biletler ise maçın başlayacağı tarihten 10 gün öncesinde tükendi.