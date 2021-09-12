CANLI | Trabzonspor-Galatasaray

Trabzonspor-Galatasaray maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'de heyecan Trabzonspor-Galatasaray maçı ile devam ediyor. 2021-22 sezonunun ilk haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray ile kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor-Galatasaray maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

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Süper Lig’in 4. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray’ı konuk ediyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanan dev maçta Ali Palabıyık düdük çalıyor.

Ev sahibi Trabzonspor’da Gervinho, Djaniny ve Dorukhan Toköz bu karşılaşmanın kadrosunda yer almıyor. Galatasaray cephesinde ise Gustavo Assunçao ile cezalı olan Marcao ve sakat olan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Sofiane Feghouli zorlu Trabzonspor deplasmanında forma giyemiyor.

Malatayaspor, Sivasspor ve Giresunspor galibiyetleriyle ligin ilk 3 haftasını 9 puanla lider olarak tamamlayan Trabzonspor, Galatasaray karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde 17 sezon sonra ligin ilk 4 haftasını galibiyetle tamamlayacak.

Trabzonspor’un konuğu olacak olan Galatasaray ise Giresunspor ve Hatayspor galibiyetleriyle sezona başlarken, Kasımpaşa ile berabere kaldı. İlk 3 haftada 7 puan toplayan Aslan, 4. sırada yer alıyor.

Ligde Galatasaray önde

İki ekip arasında 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 131 müsabakanın 59’unu Galatasaray, 43’ünü Trabzonspor kazandı, 29 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 171 gol atarken, bordo-mavililer ise 147 golle karşılık verdi.

Ligde yapılan 96 karşılaşmanın 42’sini Galatasaray, 31’ini ise Trabzonspor kazandı. 23 karşılaşmada da galip çıkmadı. Söz konusu mücadelelerde sarı-kırmızılılar 124, bordo-mavililer ise 110 gol kaydetti.

Geçtiğimiz sezon iki takım arasında Trabzon’da oynanan maçı Galatasaray 2-0 kazanırken, İstanbul’daki karşılaşma ise 1-1’lik beraberlikle sonuçlanmıştı.

Trabzon’da, Trabzonspor üstün

Trabzonspor ile Galatasaray arasında Trabzon’da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi ekip, galibiyet sayısında rakibinin 3 farkla önünde bulunuyor. Karadeniz temsilcisi, sahasındaki 48 maçta Galatasaray’ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 17 defa mağlup ederken, 11 karşılaşma berabere bitti. Ayrıca iki takım da 59’ar gol kaydetti.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında Trabzon’da oynanacak olan müsabaka iki takım için de büyük bir önem taşıyor. Ligin geri kalan bölümünde moralli devam etmek isteyen iki ezeli rakip de 3 puanı hedefliyor.

Avcı ile Terim 9. kez karşı karşıya

Abdullah Avcı, Terim’e karşı Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor’un başında bugüne kadar 8 maça çıktı. İki teknik adam arasındaki 8 karşılaşmada Fatih Terim’in 3, Avcı’nın ise 2 galibiyeti bulunuyor. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Fatih Terim ve Abdullah Avcı’yı karşı karşıya getiren ilk mücadele 20 yıl önce Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynandı. O dönemde Ziya Doğan’ın yardımcısı olarak görev yapan Avcı, Galatasaray’a karşı takımın başında sahaya çıkmıştı ve Ali Sami Yen Stadı’ndaki karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Tecrübeli teknik adamlar arasındaki rekabetin ikinci maçı 2011’de, o günkü adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynandı. Avcı’nın takımı müsabakayı 2-0 kazandı.

Olaylı maçı Galatasaray kazandı

Terim ve Avcı rekabetindeki üçüncü karşılaşma 2017-2018 sezonunda Türk Telekom Stadı’nda yapıldı. Terim yönetimindeki Galatasaray, Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup etti.

Fatih Terim ve Abdullah Avcı 2018-2019 sezon ise iki kez rakip olarak saha kenarında yer alırken, Medipol Başakşehir’in sahasında oynanan ilk maç 1-1 berabere bitti. Türk Telekom Stadı’nda oynanan ve kazananın şampiyon olacağı ikinci müsabakadan Galatasaray 2-1 galip ayrıldı ve kupayı müzesine götürdü. Bu maçta yaşananların ardından Abdullah Avcı, basın toplantısında Fatih Terim’i hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

Bir sezon sonra Avcı, Beşiktaş’ın başına geçti. Siyah-beyazlılar ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmadan Umut Nayir’in golüyle 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor’un başında ise Terim’e karşı ilk maçında 2-0 kaybeden Avcı, İstanbul’da oynanan maçta ise sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

İki teknik adam maç öncesi tokalaşacak mı?

İki teknik adam arasındaki gerginlik Galatasaray ile Başakşehir arasında 2018-19 sezonunda oynanan müsabakada yaşanmıştı. Galatasaray 2-1 galip ayrıldığı karşılaşmada kupayı müzesine götürmüştü. Geçtiğimiz sezon İstanbul’da Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakada iki teknik adam maç öncesi ve maç sonrası bir araya gelmemişti. Yarın Trabzon’da oynanacak olan müsabakada iki teknik adamın bir araya gelip gelmeyeceği ise merakla bekleniyor.