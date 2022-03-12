CANLI | Trabzonspor Göztepe (ikinci yarı oynanıyor)

Trabzonspor Göztepe maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Ligin lideri Trabzonspor 29. haftada zor günler yaşayan Göztepe'yi konuk ediyor. Şampiyonluk yolunda kayıp istemeyen Trabzonspor, yeni hocasıyla küme düşme hattından çıkmak isteyen Göztepe karşısında 3 puan arıyor. Maçın canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

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Trabzonspor Göztepe maçının canlı anlatımı Sözcü Spor’da… Şampiyonluğa kilitlenen Trabzonspor hedefe adım adım ilerlerken Medical Park Stadı’nda görkemli seyircisi önünde kazanıp yoluna devam etmek istiyor. Ligin dibinde sıkıntılı günler yaşayan, Nestor El Maestro ile yollarını ayıran ve Stepjan Tomas ile anlaşmaya varan Göztepe kalan 10 haftada ateş hattından çıkmanın planlarını yapıyor. Son 5 maçtır kaybetmeyen lider Trabzonspor, ligin ilk yarısında da tek golle mağlup ettiği Göztepe’yi devirip seriyi sürdürmenin peşinde. Kritik maçta hakem Ali Şansalan görev yapıyor.

28’İNCİ KARŞILAŞMA

369 gündür sahasında mağlup olmayan bordo-mavili ekip, ligde son olarak 10uncu haftada İzmir’de karşılaştığı ve 1-0 galip geldiği rakibiyle bugün ligde 28inci kez karşılaştı. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 27 müsabakadan Trabzonspor 12, Göztepe 5 kez sahadan galip ayrılırken 10 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Rakibine 4 maçtır yenilmeyen Karadeniz fırtınası, Göztepe’ye son olarak Trabzon’da oynanan 2019-20 sezonunun 10’uncu hafta müsabakasında 1-0 yenilmişti.

ZORUNLU ROTASYON

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle Göztepe karşısına savunmada zorunlu rotasyon yaptı. 28inci haftada oynanan Fenerbahçe karşılaşmasından sonra 2 maç ceza alan Puchacz’ın yerine ilk 11de Trondsene şans verdi. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma şansı bulamayan Norveçli oyuncu, 75 gün aradan sonra Göztepe karşılaşmasında formasına kavuştu. Trabzonspor’un yıldızı parlayan gençlerinden Ahmetcan Kaplan, bugünkü karşılaşmada da savunmada yer alırken, sakatlıktan çıkan Dorukhan Toköz yedek kulübesinde yer aldı.

BAKASETAS’IN YERİNE BERAT

Son haftalarda performansında düşüş gözlenen Bakasetas bugünkü karşılaşmada yedek kulübesinde beklerken teknik direktör Avcı, bu oyuncunun yerine Berat Özdemir’e ilk 11de görev verdi. Bordo mavililerde sakatlığı bulunan Marek Hamsik ile Vitor Hugo da Göztepe kadrosunda yer almadı.

5 OYUNCU KART SINIRINDA

Trabzonspor’da ilk 11de yer alan kaleci Uğurcan, Siopis ve Peres ile yedek kulübesindeki Bakasetas ile Djaniny sarı kart sınırında bulunuyor. Futbolcular Göztepe karşısında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

MİNİKLER TRİBÜNLERDE

Stadyumlarda çocukları da kapsayan Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla maçlardan yaklaşık 2 yıldır uzak kalan çocuklar, aileleriyle birlikte tribünlerdeki yerlerini aldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla yetiştirme yurdunda kalan ve daha önce Trabzonspor’un maçına gitmemiş kırsalda yaşayan çocuklar bugün ilk kez stadyumda Trabzonspor’un maçını izledi. ‘Yavru Fırtına’ tribününde misafir edilen ve takımlarını destekleyen miniklerin sevinci yürekleri ısıttı.

KAR YAĞIŞINA ISITMALI ÖNLEM

Kentte etkili olan yoğun kar yağışının karşılaşmayı sekteye uğratmaması için Medical Park Stadyumu’nda günler öncesinden tedbir alındı. Trabzon’da 3 gün önce başlayan kar yağışının stadın zeminini etkilememesi için alttan ısıtma çalıştırılarak zeminin kar tutması engellendi.