CANLI | Trabzonspor Konyaspor (ilk yarı oynanıyor)

Trabzonspor Konyaspor maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'in lideri Trabzonspor ve en yakın takipçisi Konyaspor yılın en kritik maçında karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışında iddialı iki ekibin mücadelesinde bordo mavililer kazanırsa müthiş bir avantaj yakalayacak, Konyaspor ise 9 puan önündeki rakibini mağlup ederek farkı azaltmış olacak. Herkesin sonucunu merakla beklediği karşılaşmada Trabzonspor, Medical Park Stadı'na tam kapasite seyirci desteği ile çıkıyor. Trabzonspor Konyaspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

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Süper Lig’in 25. haftasında lider Trabzonspor sahasında Konyaspor’u ağırlıyor… Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren bu maçta liderliğini sağlamlaştırmak ve farkı korumak isteyen Trabzonspor mutlak 3 puan istiyor. Türkiye Kupası’na veda eden Konyaspor’da en yakın takipçisi olduğu bordo mavilileri geçerek hem moral bulmak hem de puan farkını indirme gayretinde. İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor deplasmanda sezonun en kritik maçlarından birinde galibiyet arıyor. Sahasında 18 maçtır kaybetmeyen Fırtına ise muhteşem serisini sürdürüp müthiş seyirci desteğinin önünde en büyük hedefine bir adım daha atmanın peşinde…

HAMSİK YEDEKLER ARASINDA

Trabzonspor’da hafta boyunca Marek Hamsik’in durumu merak ediliyordu. Sakatlığını atlatan ve son idmana katılan yıldız oyuncu maça yedek kulübesinde başlıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı riske etmek istemediği Slovak asını gidişata göre değerlendirmek için kenarda bekletiyor.

MAÇ FAZLASIYLA 9 PUAN FARK

Ligde şu anda 57 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor’un en yakın takipçisi Konyaspor konumunda. Ahmet Çalık’ın vefatı nedeniyle Başakşehir maçı ertelenen ve maç eksiğiyle 48 puanla 2. sırada yer alan Yeşil Beyazlılar, 3 puanı alması halinde ligde iddialı bir durumda bulunuyor.

TRABZONSPOR İÇERDE KAYBETMİYOR

Trabzonspor, sahasında 18 maçtır kaybetmiyor. Taraftarı önünde son yenilgisini 8 Mart 2021’de Alanyaspor karşısında 3-1’lik skorla alan bordo-mavililer, bu karşılaşmanın ardından evinde oynadığı 18 maçta 12 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.

BRUNO PERES CEZALI, 4 İSİM SINIRDA

Trabzonspor’da Bruno Peres kırmızı kart cezalısı olduğu için bugünkü Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Brezilyalı sağ bekin yerine sezonun jokeri Dorukhan Toköz’ün çekilmesi bekleniyor. Ayrıca Uğurcan Çakır, Siopis, Bakasetas ve Djaniny sarı kart sınırında bulunuyor. Kart görmeleri halinde Alanyaspor deplasmanını kaçıracaklar. Abdullah Avcı, sınırındaki oyuncularına uyarılarda bulundu.