CANLI | Türkiye Letonya maçı canlı anlatım (2022 Dünya Kupası Elemeleri)

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde Hollanda ve Norveç’i yenerek harika bir başlangıç yaptı. İki kritik maçta tam 7 gol atan ay yıldızlılar Letonya’yı da yenerek yoluna 3’te 3 yaparak devam etmek istiyor. Milli Takım’ın Letonya ile daha önceden kapatması gereken bir hesabı var. Letonya 2004 Avrupa Şampiyonası öncesi ilk baraj maçında Türkiye’yi 1-0 yenmiş, rövanş da 2-2 sona erince turnuvaya Letonya’lılar gitmiş, biz bilet alamamıştık. Milliler 5 maçlık galibiyet hasretimiz bulunan Letonya’ya karşı 3 puanı alarak bu kötü seriye de bir son vermenin amacında.

SON KARAR SEYİRCİSİZ OYNAMAK

A Milli Takım’ın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Letonya ile karşılaşacağı maç öncesinde TFF, sadece bu karşılaşmaya özel olarak stat kapasitesinin yüzde 15'i kadar futbolseverin tribünlere alınacağını belirtmişti. Hatta dün öğlen saatlerinde yaklaşık 11 bin civarında bilet internetten satılmıştı. Ancak daha sonra TFF Sağlık Kurulu'nun yeni bir değerlendirme yaptığı ve bunun risk oluşturacağı görüşünde birleşilerek, mücadelenin tıpkı Hollanda karşılaşmasında olduğu gibi seyircisiz oynanmasına karar verildi.

DÜNYA KUPASI’NA 5 AYLIK ARA VERECEĞİZ

Milliler, Letonya maçıyla birlikte 2022 Dünya Kupası grup elemelerinin ilk bölümünü tamamlayacak. Bundan sonra G Grubu'ndaki ikinci Milli mesaimiz, önümüzdeki Eylül ayında olacak. Ay yıldızlılar, 1 Eylül'de Karadağ, 4 Eylül'de Cebelitarık (d) ve 7 Eylül'de de Hollanda (d) ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş'in öğrencileri mayıs ayındaki 2 hazırlık maçıyla birlikte bu yaz düzenlenecek EURO 2020 finallerine odaklanacak.

AYNI SAATLERDE KARADAĞ-NORVEÇ

Lider olduğumuz G Grubu'nda bu akşam rakiplerimiz de 3. maçlar için sahaya çıkacak. Grubun en zayıf ekiplerinden Cebelitarık, futbol ekollerinden Hollanda'yı ağırlayacak. Karadağ ise grubun iddialı takımı Norveç'i konuk edecek. 2 karşılaşma da bizim, Letonya ile kozlarımızı paylaşacağımız sırada yani 21.45'te başlayacak. Hollanda maçının ülkemizde yayını olmazken, Karadağ-Norveç mücadelesi S Sport 2'den yayınlanacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI KADROSUNA 3 OYUNCU DAVET EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı’nın kadrosuna 3 oyuncunun dahil edildiğini açıkladı. TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, “Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk, Fraport-TAV Antalyaspor’dan Bünyamin Balcı ve Altınordu’dan Enis Destan, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampta olan A Milli Takım’ın aday kadrosuna dahil edildi. Balcı ve Destan, Alanya’da kampta olan Ümit Milli Takım’dan ayrılarak A Takım kampına katılacak.” ifadeleri kullanıldı.

Ay-yıldızlı ekipte, Hollanda, Norveç ve Letonya karşılaşmaları için aday kadroya çağırılan isimlerden toplam 8’i ise aday kadrodan çıkarıldı. İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Merih Demiral ve Zeki Çelik’ten sonra Cenk Tosun, Kaan Ayhan, Emre Kılınç ve Dorukhan Toköz de aday kadrodan çıkarılan diğer isimler oldu.