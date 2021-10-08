CANLI | Türkiye Norveç maçı canlı yayın (2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri)

Türkiye Norveç Dünya Kupası Avrupa elemeleri G Grubu 7. maçında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Milli Takım, yeni hocası Stefan Kuntz ile ilk sınavında önemli eksikleri bulunan Norveç'e karşı 3 puan arıyor. Türkiye Norveç maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimize...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye Norveç maçını canlı olarak Sözcü Spor’dan dakika dakika takip edebilirsiniz… 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda A Milli Futbol Takımı’nın oynadığı son maçta deplasmanda Hollanda’ya 6-1 mağlup olmuştu. Bu maçtan sonra 11 puanda kalan ve liderlikten üçüncülüğe gerileyen A Milli Takım’ımız gruptaki 7. maçında sahasında Norveç’i konuk ediyor. Kuntz yönetiminde ilk kez sahaya çıkacak Ay-Yıldızlı ekipte liderlik şansı sürüyor.

TÜRKİYE NORVEÇ MAÇI MUHTEMEL 11

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Serdar Aziz, Caner, Berat, Ozan, Hakan, Cengiz, Kerem (Yusuf), Burak

Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Thorsby, Berg, Thorstvedt, Odegaard, El Younoussi, Berisha

“SON ANTRENMANDA KALECİYE KARAR VERECEĞİZ”

Bir basın mensubunun kalede kime şans vereceksiniz sorusunu yanıtlayan deneyimli teknik direktör, ”Bunun büyük bir mesele olduğunu biliyorum. Sinan Bolat, Altay Bayındır ve Uğurcan Çakır'ı aldık. 2 genç ve 1 deneyimli kaleciden kadro yaptık. Kaleci için karar verirken bana yardımcı olması için Michael'i aldım. O antrenmanları izledi ve izlenimleri beni paylaştı. Bugün olacak antrenmanda kaleciye karar vereceğiz. Genel sorumluluk teknik direktörde ve bir şeylerin olumsuz olacağı konusunda kaygım yok. Yeni bir başlangıç hepimiz için fırsat. Sahip olduğumu fırsatı kullanmalıyız. Bu konuda tüm izleyiciler yardımcı olabilir. Norveç maçından sonra her şey bitmiş değil hep fırsat olacak” diye konuştu.

TÜRKİYE NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 7. haftasında Türkiye ile Norveç mücadele edecek. Türkiye Norveç maçı 8 Ekim Cuma günü saat 21.45’te başlayacak. Zorlu mücadele TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

LİDERLİK İÇİN ÖNEMLİ 90 DAKİKA

G Grubu’nda 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan kırmızı beyazlılar, topladıkları 11 puanla grup lideri Hollanda’nın 2 puan gerisinde 3’üncü sırada yer alıyor. Millilerin rakibi Norveç de 13 puana sahip ve 2’nci sırada bulunuyor. Türkiye’nin grupta oynayacağı 4 maçı kalırken, liderlik şansı da sürüyor.

YUSUF MU KEREM Mİ ?

Teknik direktör Şenol Güneş ile yolların ayrılmasından sonra yeni teknik adam Stefan Kuntz, ilk maçına çıkacak. Teknik heyet Norveç maçı için oyun şablonunu ve ilk 11’i 1 isim dışında belirledi.

Sağ kanatta Cengiz Ünder’e yer verecek olan Kuntz solda da Kerem Aktürkoğlu’nun düşünüyor ancak bu noktada Yusuf Yazıcı’ya da yer açabilir. Buna göre Kuntz’un ilk maçında Norveç karşısına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor:

“Uğurcan, Zeki, Serdar, Merih, Caner, Berat, Ozan, Cengiz, Hakan Çalhanoğlu, Kerem (Yusuf), Burak Yılmaz.”

MİLLİLERDE 3 İSİM CEZALI

A Milli Futbol Takımı’nda Norveç maçı öncesinde 3 isim kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Orkun Kökçü, Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak kritik maçta görev alamayacak.

NORVEÇ’TE ÇOK ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Norveç’te Haaland, Joshua King, Andre Hansen, Alexander Sörloth, Sander Berge, Kristoffer Ajer, Mathias Normann, Fredrik Midtsjo, Jonas Svensson ve Per Kristian Bratveit maçta oynayamayacak. Milli takım, Norveç’i yenerek yeniden sıralamada yükselmek istiyor.

GRUBUN KRİTİK MAÇI KASIM AYINDA

Ay yıldızlılar Norveç maçından sonra 11 Ekim’de Letonya deplasmanına çıkacak. Milliler, Kasım ayında İstanbul’da Cebelitarık ve deplasmanda Karadağ maçlarıyla eleme grubunu tamamlayacak. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Hollanda ve Norveç Kasım ayında kritik bir maça çıkacak. 16 Kasım Salı günü Hollanda evinde Norveç’i ağırlayacak. Bu maç da Türkiye’nin lehine bir skor ile sonuçlanırsa ay-yıldızlı ekibin grubu lider tamamlama şansı artacak.

ALMAN BASININDAN BÜYÜK İLGİ

Öte yandan Türkiye’nin Norveç’i konuk edeceği karşılaşmaya yurt dışından basın mensupları büyük ilgi gösterdi. Mücadeleye Almanya’dan 17 gazeteci akredite oldu.