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CANLI | Ukrayna İngiltere maçı (EURO 2020 çeyrek final)

Ukrayna İngiltere maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... EURO 2020'de son yarı finalist belli oluyor. Ukrayna ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Turnuvanın favorilerinden İngiltere adını son 4 takım arasına yazdırarak Danimarka'nın rakibi olmak istiyor. Ukrayna ise sürpriz peşinde.

Güncellenme: 22:05, 03/07/2021
Spor HaberleriFutbol
CANLI | Ukrayna İngiltere maçı (EURO 2020 çeyrek final)

Ukrayna İngiltere maçını canlı olarak Sözcü Spor’dan takip edebilirsiniz… Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Ukrayna ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Son 16’da Almanlar’ı 2-0 deviren İngilizler, favori çıktığı mücadeleyi kazanıp, 1996’dan sonra ilk kez yarı finale çıkmak istiyor. İsveç’i uzatmalarda 2-1 yenerek şampiyona tarihinde ilk kez çeyrek finale kalma başarısı gösteren Ukrayna ise sürpriz peşinde.

Ukrayna – İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan Ukrayna-İngiltere maçını Alman hakem Felix Brych yönetecek. Yarın akşam TSİ 22.00’de başlayacak ve TRT 1’den naklen yayınlanacak.

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UKRAYNA’DAN NOTLAR:

– Hollanda ve Avusturya’nın arkasında kalarak sadece 3 puanla “Son 16” vizesi alan Ukrayna, İsveç’i 120+1’de Artem Dovbyk’in golüyle geçip adını yarı finale yazdırmıştı.

– Oleksandr Zubkov ve Artem Besedin sakatlıkları nedeniyle turnuvayı kapattı. TD Andriy Schevchenko’nun kazanan formasyon ve oyuncu tercihlerini kolay kolay değiştirmesi beklenmiyor.

– Savunmada “Zabarnyi, Kryvtsov & Matviyenko” üçlüsü devam edecektir. Sağ tarafı Oleksandr Karavaev, sol tarafı Oleksandr Zinchenko kullanacak.

– Orta sahanın merkezinde sert bir üçlü, “Sydorchuk, Stepanenko & Shaparenko” yer alacak.

– Gole en yakın ve takımdaki en yaratıcı isimler ise Andriy Yarmolenko ile Roman Yaremchuk olacak.

İNGİLTERE’DEN NOTLAR:

– D Grubu’nda Hırvatistan, Çekya ve İskoçya’ya karşı gol yemeden 7 puan toplayan İngiltere; “Son 16” maçında da Almanya’ya karşı kalesini kapatıp 2-0 kazanmış ve çeyrek finale yükselmişti.

– TD Gareth Southgate’in ekibinde önemli bir eksik yok, Bukayo Saka’nın durumu maç saati netleşecek.

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Yayınlanma Tarihi:21:38,