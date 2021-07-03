CANLI | Ukrayna İngiltere maçı (EURO 2020 çeyrek final)

Ukrayna İngiltere maçını canlı olarak Sözcü Spor’dan takip edebilirsiniz… Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Ukrayna ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Son 16’da Almanlar’ı 2-0 deviren İngilizler, favori çıktığı mücadeleyi kazanıp, 1996’dan sonra ilk kez yarı finale çıkmak istiyor. İsveç’i uzatmalarda 2-1 yenerek şampiyona tarihinde ilk kez çeyrek finale kalma başarısı gösteren Ukrayna ise sürpriz peşinde.

Ukrayna – İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanacak olan Ukrayna-İngiltere maçını Alman hakem Felix Brych yönetecek. Yarın akşam TSİ 22.00’de başlayacak ve TRT 1’den naklen yayınlanacak.

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UKRAYNA’DAN NOTLAR:

– Hollanda ve Avusturya’nın arkasında kalarak sadece 3 puanla “Son 16” vizesi alan Ukrayna, İsveç’i 120+1’de Artem Dovbyk’in golüyle geçip adını yarı finale yazdırmıştı.

– Oleksandr Zubkov ve Artem Besedin sakatlıkları nedeniyle turnuvayı kapattı. TD Andriy Schevchenko’nun kazanan formasyon ve oyuncu tercihlerini kolay kolay değiştirmesi beklenmiyor.

– Savunmada “Zabarnyi, Kryvtsov & Matviyenko” üçlüsü devam edecektir. Sağ tarafı Oleksandr Karavaev, sol tarafı Oleksandr Zinchenko kullanacak.

– Orta sahanın merkezinde sert bir üçlü, “Sydorchuk, Stepanenko & Shaparenko” yer alacak.

– Gole en yakın ve takımdaki en yaratıcı isimler ise Andriy Yarmolenko ile Roman Yaremchuk olacak.

İNGİLTERE’DEN NOTLAR:

– D Grubu’nda Hırvatistan, Çekya ve İskoçya’ya karşı gol yemeden 7 puan toplayan İngiltere; “Son 16” maçında da Almanya’ya karşı kalesini kapatıp 2-0 kazanmış ve çeyrek finale yükselmişti.

– TD Gareth Southgate’in ekibinde önemli bir eksik yok, Bukayo Saka’nın durumu maç saati netleşecek.