CANLI | Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçı canlı yayın

Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'de 2021-22 sezonuna iddialı kadrosuyla şampiyonluk adayı olarak giren Trabzonspor açılışı Yeni Malatyaspor deplasmanında yapıyor. Herkesin merakla beklediği Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

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Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçını canlı olarak dakika dakika Sözcü Spor’dan takip edebilirsiniz… Süper Lig’de ilk hafta heyecanı tüm hızıyla devam ederken flaş transferlerle iddialı bir kadro kuran Trabzonspor, Yeni Malatyaspor mücadelesi ile sezona ‘merhaba’ diyor. UEFA Konferans Ligi’nde Molde’yi eleyerek adını bir üst tura yazdıran Trabzonspor’da moraller yerinde. Abdullah Avcı yönetiminde geçtiğimiz yıldan beri devam eden deplasmanda 16 maçtır yenilmeme serisi bulunan bordo mavililer siftahı 3 puanla yaparak başlamak istiyor. Avcı Malatya’da kaybetmezse 17+ maçlık seri yakalayan 3. teknik direktör olacak.(20- Ahmet Suat Özyazıcı / 17 – Ziya Doğan)

YENİ MALATYA TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni Malatya Trabzonspor maçı bu akşam saat 19.15’te Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1’den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

CORNELIUS İLE İLGİLİ SON KARARI ABDULLAH AVCI VERECEK

Sezona Avrupa Konferans Ligi elemeleri ile başlayan Trabzonspor, Norveç Ligi ekiplerinden Molde’yi iki maç sonunda saf dışı bıraktı. Avrupa Konferans Ligi’nde de play-off turuna kalan bordo-mavililer İtalya’nın önemli kulüplerinden Roma ile eşleşti. Lige de etkili bir başlangıç yapmak isteyen bordo mavililerde sakatlıkları bulunan Koita, Dorukhan ve Abdülkadir Ömür maç kadrosunda yer almıyor. Takımla birlikte sadece iki antrenmana çıkan ancak hazır gözüken Corneilus için son kararı Abdullah Avcı verecek.

TRABZONSPOR’DA 7 TRANSFER

Fırtına yeni sezon öncesi kadrosunu 7 isimle güçlendirdi. Gervinho, Hamsik, Bruno Peres, Fode Koita, İsmail Köybaşı ve Dorukhan Toköz’le sözleşme imzalayan Trabzonspor, son olarak Parma’da top koşturan Andreas Cornelius’u transfer etti.

YENİ MALATYASPOR CEPHESİNDEN NOTLAR:

– Geçen sezonun son bölümünü İrfan Buz’la oynayan Yeni Malatyaspor, 12 maçta 8 kez sahadan yenilmeden (3 galibiyet – 5 beraberlik) ayrılmıştı. Yeni sezona da İrfan Hoca ile giriyorlar…

– Geçen sezon takımda kiralık oynayan Benjamin Tetteh ve Stevie Mallan’ın bonservisleri alındı. Hatayspor’la sözleşmesi sona eren Rayane Aabid, Kasımpaşa’dan tanıdığımız sol bek Oussama Haddadi kadroya eklendi.

– Ayrılıklar da oldu… Yaklaşık 1.5 milyon euroya Teenage Hadebe, MLS ekiplerinden Houston Dynama yolunu tuttu.

– Zeki Yavru, Bülent Cevahir, Issam Chebake, Olcay Şahan, Moryke Fofana ve Umut Bulut gibi tecrübeli isimlerle sözleşme yenilenmedi.

– Son hazırlık maçında, Başakşehir’e karşı Adem Büyük oynatılmamıştı ancak sonrasında bunun tedbir amaçlı olduğu açıklandı. Üzerinden de 10 gün geçti, kaptan hazır durumda.