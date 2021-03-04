CANLI | Kasımpaşa 0-0 Trabzonspor (ilk yarı oynanıyor)

Kasımpaşa Trabzonspor maçını canlı olarak Sözcü Spor’dan dakika dakika takip edebilirsiniz… Süper Lig’de 7 maçlık galibiyet serisi Fenerbahçe karşısında sona eren Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa maçını kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Üst sıralara tırmanmayı hedefleyen Kasımpaşa ise zorlu rakibi karşısında kazanarak seri başlatmak istiyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan müsabakayı Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

Kasımpaşa, ligin ilk yarısında Trabzon’da oynanan maçı 4-3 kazanmıştı. Bu müsabakanın ardından Trabzonspor’da teknik direktör Eddie Newton ile yollar ayrılmıştı.

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇI CANLI ANLATIMI (Sayfayı güncellemek için tıklayın)

10′ Varga’nın pasıyla sol kanatta harekletlenen Haddadi, ceza sahasına sokuldu. Rakibinden sıyrılıp kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu Yusuf’a çıkarttı. Yusuf vuruşunu yapmadan önce savunma araya girdi.

4′ Hajradinovic’in ceza sahasının dışından sol çaprazdan vuruşunda Uğurcan topu güçlükle çeldi. Seken topu Varga tamamlamak istedi. Ama topu üstten auta gönderdi.

Mücadele Trabzonspor’un santrası ile başladı…

İŞTE İLK 11’LER:

Kasımpaşa’nın 11’i: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Drinkwater, Sadiku, Yusuf, Hajradinovic, Varga

Trabzonspor’un 11’i: Uğurcan, Serkan, Hugo, Edgar, Marlon, Berat, A. Parmak, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Trabzonspor’un yedekleri: Erce, Hosseını, Hüseyin, Atakan, Faruk Can, Flavıo, Baker, Yusuf, Yunus Mallı, Afobe

KASIMPAŞA – TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa – Trabzonspor maçı 4 Mart Perşembe günü saat 16:00’da beIN Sports 1’de canlı yayınlanacak.

DEPLASMANDA 10 MAÇTIR YENİLMİYOR

Bordo-mavililer bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçta sadece 1 kez yenilgi aldı. 7 maçtan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi 5 maçta ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Deplasmanda en son yenilgisini 25 Ekim 2020’de Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup olduğu maçla alan Karadeniz ekibi söz konusu maçın ardından dış sahada yenilmedi. Bordo-mavililer Abdullah Avcı döneminde oynadığı 9 deplasman maçında 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi deplasmanda oynadığı son 4 lig maçını ise kazanan taraf oldu. Bordo-mavililer Avcı yönetiminde yenilgi almadı.

TRABZONSPOR’DA 3 EKSİK

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Trondsen, Abdulkadir Ömür ve Kamil Ahmet Çörekçi forma giyemeyecek. Fenerbahçe maçında burnuna darbe alan Vitor Hugo’nun durumu da maç günü belli olacak. İki takım arasında ligde oynanan 23 maçın 10’unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 6 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Süper Lig’de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 43 kez havalandırırken, Kasımpaşa 32 golle karşılık verdi.

İSTANBUL’DAKİ MAÇLARDA EŞİTLİK

Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 11 maçın 3’ünü kazandı. Kasımpaşa da 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 5 maçta taraflar eşitliği bozamadı. İstanbul’da oynanan son 2 karşılaşma beraberlikle sona erdi. Ligin ilk yarısında Trabzon’da oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa, 4-3 kazanmıştı.

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