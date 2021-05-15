CANLI | Kayserispor-Fenerbahçe maçı canlı yayın

Süper Lig 42. ve son haftasında Kayserispor-Fenerbahçe maçı buruk bir heyecana sahne oluyor. Şampiyonluk için Galatasaray ve Beşiktaş’ın kaybetmesini bekleyen Fenerbahçe, lige tutunma savaşı veren Kayserispor karşısında galip gelerek en kötü ihtimalle Şampiyonlar Ligi vizesi için mücadele edecek. Hakem Halil Umut Meler’in yönettiği maç Kayseri Kadir Has Stadı’nda saat 20.30’da başladı. Kritik maçtan önce Fenerbahçe 79 puanla üçüncü, Kayserispor ise, 41 puanla 17. sırada yer alıyor.

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Kayserispor 1-0 Fenerbahçe (İlk yarı) – Henrique 18′

Kayserispor’un 11’i : Doğan, Behich, Kolovetsios, Mario Paz, Kvrzic, Attamah, Avramovski, Muhar, Ramazan Civelek, Pedro Henrique, İlhan Parlak.

: Doğan, Behich, Kolovetsios, Mario Paz, Kvrzic, Attamah, Avramovski, Muhar, Ramazan Civelek, Pedro Henrique, İlhan Parlak. Fenerbahçe’nin 11’i: Altay, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Ozan, Sosa, Ferdi, Osayi, Pelkas, Valencia

VAR HAKEMİ ALPER ULUSOY

Süper Lig’in 42. haftasında Hes Kablo Kayserispor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 20.30’da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın 4.Hakemi Onur Özütoprak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy'a, AVAR olarak ise Erkan Engin ve Bahattin Duran eşlik edecek.

FENERBAHÇE NASIL ŞAMPİYON OLUR?

Ligde 79 puanla 3. sıradaki Fenerbahçe’nin şampiyon olabilmesi için; 81 puanlı lider Beşiktaş’ın deplasmanda Göztepe’ye ve aynı puandaki Galatasaray’ın sahasında Yeni Malatyaspor’a yenilip, sarı lacivertlilerin de Kayserispor’u deplasmanda mağlup etmesi gerekiyor. Rakiplerine karşı ikili averajda dezavantajlı durumdaki Fenerbahçe’nin, puanların eşit olması halinde şampiyonluk şansı bulunmuyor. Fenerbahçe’de sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Sinan Gümüş ve Diego Perotti’nin yanı sıra sarı kart cezalısı Gökhan Gönül, maçta forma giyemeyecek.

KAYSERİSPOR NASIL KÜMEDE KALIR?

Daha önce Denizlispor, BB Erzurumspor ve Ankaragücü’nün veda ettiği Süper Lig’de küme düşen 4. ve son takım bu akşam belli olacak. Ligde 41 puanı bulunan Kayserispor ya da 38 puanlı Gençlerbirliği küme düşecek. Kayserispor’un Fenerbahçe’den puan alması durumunda Başkent ekibi veda eden taraf olacak. Ancak sarı kırmızılılar Fenerbahçe’ye yenilir, Gençlerbirliği de Trabzonspor’u mağlup ederse, küme düşen takım Kayserispor olacak.

KAYSERİSPOR VE FENERBAHÇE’NİN 50. RANDEVUSU

Süper Lig tarihinde ilk kez 1973-1974 sezonunda Kayseri’de karşılaşan iki ekip arasındaki 49 maçta Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor. Bu maçlarda Kayserispor 9 kez kazanırken Fenerbahçe ise 30 kez kazandı. 10 maç da berabere bitti. Kayserispor rakibine 50 gol attı. Fenerbahçe ise 108 gol attı. Kayseri’de oynanan 24 maçta Kayserispor 6 kez kazandı. Fenerbahçe ise 11 kez güldü. 7 kez de Kayseri’de eşitlik bozulmadı. Sarı Kırmızılı ekip, sahasında oynadığı lig maçlarında rakibine 21 gol attı kalesinde ise 37 gol gördü. Kayserispor, rakibine karşı en farklı galibiyetini 2016-2017 sezonunda sahasında 4-1 ile 2008-2009 sezonunda da deplasmanda 1-4’lük sonuçlarla alırken Fenerbahçe ise 2004-2005 sezonunda 7-0 ve 1994-1995 sezonunda 8-1 kazanarak elde etti.