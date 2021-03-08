CANLI | Konyaspor 0-2 Fenerbahçe (ikinci yarı oynanıyor)

İttifak Holding Konyaspor Fenerbahçe maçını canlı olarak Sözcü Spor’dan dakika dakika takip edebilirsiniz… Süper Lig’in 29’uncu haftasında zirve hesapları yapan Fenerbahçe Konya deplasmanına çıkıyor. Galatasaray’ın puan kaybettiği hafta liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş ile puan farkını açmak istemeyen sarı lacivertlilerde tek hedef 3 puan. İlhan Palut’un göreve gelmesinin ardından 4 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Konyaspor ise sahasında yükselen grafiğini sürdürmek istiyor. Mücadeleye 55 puanla çıkan Fenerbahçe’nin an itibariyle lider Beşiktaş ile arasında 5, Galatasaray ile 3 puan var.

62′ Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında sol çaprazdan Valencia, ceza sahasına sokulup vuruşunu yaptı. Sehic topu çeldi. Seken topla ceza sahası ön çzigisinde buluşan Pelkas’ın vuruşu az farkla yandan auta gitti.

61′ Skubic’in pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Shengelia, sol çaprazdaki Hadziahmetovic’i gördü. Hadziahmetovic’in sert şutunda Altay gole izin vermedi.

Fenerbahçe’de 58. dakikada sarı kart gören Enner Valencia, Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düştü.

48′ Skubic’in pasıyla ceza sahasının sağında Shengelia topla buluştu. Szalai araya girip tehlikeyi büyümeden önledi.

KONYA’DA İLK YARI SONA ERDİ

41′ Novak’ın pasıyla ceza sahasının hemen dışında, sol çaprazda topla buluşan Pelkas’ın şutu üstten auta gitti.

39′ Sol çaprazdan ceza sahasına doğru sokulşan Cikalleshi, topu penaltı noktasına doğru çıkartmak istedi. Savunmadan seken top yeniden kendisine geldi. Cikalleshi bu kez sol çaprazdan dar açıdan vuruşunu yapmak istedi. Szalai araya girdi.

33′ Sağ kanattan Shengelia’nın kale sahasına ortasında Sekidika topa dokundu. Altay açıyı çok iyi kapattı ve ayağı ile gole engel oldu.

GOL! Fenerbahçe 31’inci dakikada Osayi-Samuel ile Konya’da farkı 2’ye çıkardı. Pelkas’ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Osayi-Samuel, ceza sahasına sokuldu. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yerden uzak direk dibine şık bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi.

GOL! 28′ Fenerbahçe’de ilk golünü atan Szalai takımını 1-0 öne geçirdi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda savunmadan seken topla buluşan Mert Hakan, topu bir kez daha ceza sahasına doldurdu. Gökhan topu kale sahasına indirdi. Bomboş durumda topla buluşan Szalai topu ağlara gönderdi.

12′ Sosa sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu hızlı kullanarak Gökhan’ı ceza sahasında topla buluşturmak istedi. Tehlikeyi sezen Sehic topun hakimi oldu.

8′ Sosa, sağ kanatta hareketlenen Osayi-Samuel’i topla buluşturmak istedi. Ama şiddetli bir pas verince top taca gitti.

İLK BÜYÜK TEHLİKE! 2′ Valencia’nın pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Mert Hakan’ın şutunda Sehic topu çeldi. Seken topu Valencia tamamlamak istedi. Ama top üstten auta gitti.



Mücadele Fenerbahçe’nin santra vuruşu ile başladı.

İŞTE İLK 11’LER:

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Adil, Jevtovic, Diomande, Milosevic, Shengelia, Sekidika, Cikalleshi

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan, Osayi-Samuel, Pelkas, Valencia, Thiam

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda saat 19.00’da başlayan karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetiyor ve mücadele beIN Sports’tan naklen yayınlanıyor.

FENERBAHÇE’DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor deplasmanında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti, Konya’da forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra disiplinsiz davranışları sebebiyle durumu değerlendirilecek Caner Erkin de Konya’da olmayacak.

5 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Fenerbahçe’de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Enner Valencia, Marcel Tisserand, Sinan Gümüş ve İrfan Can Kahveci yarın sarı kart görmeleri halinde Gençlerbirliği maçında yer almayacak. Diğer yandan sarı kart sınırındaki Caner Erkin ise takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalışıyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 40’INCI MAÇ

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig’de 40. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 39 maçta karşılaşan Konyaspor, 6 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe’nin toplam 102 golüne, Konyaspor 44 golle yanıt verdi.

KONYA’DA OYNANAN MAÇLAR

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig’de Konya’da 19 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, deplasmandaki 13 maçı kazanırken, 4’ünü kaybetti, 2 müsabaka da berabere bitti. Fenerbahçe, Konya’da 44 gol attı, kalesinde 24 gol gördü. Geçen sezon Konya’da yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı.