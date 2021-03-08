CANLI | Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı yayın (Süper Lig 29’uncu hafta)

İttifak Holding Konyaspor Fenerbahçe maçını canlı olarak Sözcü Spor’dan dakika dakika takip edebilirsiniz… Süper Lig’in 29’uncu haftasında zirve hesapları yapan Fenerbahçe Konya deplasmanına çıkıyor. Galatasaray’ın puan kaybettiği hafta liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş ile puan farkını açmak istemeyen sarı lacivertlilerde tek hedef 3 puan. İlhan Palut’un göreve gelmesinin ardından 4 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Konyaspor ise sahasında yükselen grafiğini sürdürmek istiyor. Mücadeleye 55 puanla çıkan Fenerbahçe’nin an itibariyle lider Beşiktaş ile arasında 5, Galatasaray ile 3 puan var.

-Mücadele saat 19:00’da başlayacak.

İŞTE İLK 11’LER:

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Adil, Jevtovic, Diomande, Milosevic, Shengelia, Sekidika, Cikalleshi

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan, Osayi-Samuel, Pelkas, Valencia, Thiam

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek ve mücadele beIN Sports’tan naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE’DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor deplasmanında 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti, Konya’da forma giyemeyecek. Bu oyuncuların yanı sıra disiplinsiz davranışları sebebiyle durumu değerlendirilecek Caner Erkin de Konya’da olmayacak.

5 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Fenerbahçe’de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Enner Valencia, Marcel Tisserand, Sinan Gümüş ve İrfan Can Kahveci yarın sarı kart görmeleri halinde Gençlerbirliği maçında yer almayacak. Diğer yandan sarı kart sınırındaki Caner Erkin ise takımdan ayrı özel bir program dahilinde çalışıyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 40’INCI MAÇ

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig’de 40. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 39 maçta karşılaşan Konyaspor, 6 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 30 kez yendi, taraflar arasında yalnızca 3 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe’nin toplam 102 golüne, Konyaspor 44 golle yanıt verdi.

KONYA’DA OYNANAN MAÇLAR

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig’de Konya’da 19 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, deplasmandaki 13 maçı kazanırken, 4’ünü kaybetti, 2 müsabaka da berabere bitti. Fenerbahçe, Konya’da 44 gol attı, kalesinde 24 gol gördü. Geçen sezon Konya’da yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanmıştı.