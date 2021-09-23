CANLI | Konyaspor Trabzonspor maçı canlı yayın (Süper Lig 6. hafta)

Konyaspor Trabzonspor maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'in 6. haftasında kritik bir 90 dakikaya çıkan Trabzonspor liderlik hesapları yapıyor. Bordo mavililer deplasmanda kaybetmezse namağlup serisini 21 maça çıkararak kulüp tarihinin rekorunu kıracak. Bu sezon yoluna namağlup devam eden Konyaspor da seriyi sürdürmenin peşinde. Konyaspor Trabzonspor maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

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Konyaspor Trabzonspor maçını canlı olarak Sözcü Spor’dan dakika dakika takip edebilirsiniz… Süper Lig’de ilk 5 haftayı 4 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup geride bırakan Trabzonspor, 6’ncı hafta mücadelesinde bugün İttifak Holding Konyaspor’a konuk oluyor. Bordo mavililer zirve yarışındaki rakibi Beşiktaş’ın puan kaybetmesiyle gözünü liderlik koltuğuna dikti. Fırtına, bu maçı kazanıp hem deplasmandaki namağlup serisini devam ettirmek hem de yeniden zirveye yükselmek istiyor. Süper Lig’de yeni sezonun namağlup ekibi Konyaspor da favori Trabzon karşısında kazanarak unvanını devam ettirmenin peşinde.

KONYASPOR- TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor- Trabzonspor maçı 23 Eylül Perşembe günü saat 17:00’de beIN Sports 1’de canlı yayınlanacak. Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.

TRABZONSPOR İÇİN FIRSAT MAÇI

Geçen sezondan bu yana ligde 17 karşılaşmadır yenilmeyen Trabzonspor, deplasmanda ise 20 maçtır kaybetmiyor. Bordo mavililer için bu maç tam anlamıyla bir fırsat. Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ın takıldığı haftada Konyaspor'u devirmesi halinde puanını 16'ya çıkartacak ve liderlik koltuğunu geri alacak. Abdullah Avcı’nın takımı, namağlup rakibi Konya'ya kaybetmezse, tarihi bir rekora da imza atacak. 1981-1982 yılları arasındaki deplasman serisini yakalayan Trabzonspor, bugün Konya'yı devirip, kulüp tarihinin en uzun dış sahası serisine (21 maç) ulaşmak istiyor. Son idmanın ardından takımla maç toplantısı yapan teknik direktör Abdullah Avcı, “Zor bir engelle karşı karşıyayız. Kolaya çevirmek sizin elinizde. Kazanıp, hedefe bir adım daha yaklaşalım” dedi.

EN BÜYÜK KOZLAR HAMSİK, NWAKAEME VE BAKASETAS

Marek Hamsik, 40 gün içerisinde 10. maçına çıktı. Bu karşılaşmalardan 8’ini Trabzonspor forması ile oynayan Hamsik 2 kez de milli takımda boy gösterdi. Galatasaray maçında harika bir performans ortaya koyan Hamsik, Kasımpaşa deplasmanından sonra da Konya önünde en büyük kozlardan biri. 5 haftalık periyotta 11 gol kaydeden Trabzonspor’da, kaydedilen gollerin tamamı, yabancı oyuncularından geldi. 8 farklı oyuncunun golle buluştuğu bordo-mavililerde, en skorer oyuncu ise Nwakaeme oldu. 11 golün 7’sine imza koyarak şov yapan Nwakaeme ve Bakasetas ikilisi en büyük silahlar olacak.

TRABZONSPOR’DA EKSİKLER

Bordo-Mavili takımda Konya maçı öncesi eksik sayısı 4'e çıktı. Sakatlıkları bulunan Trondsen, Abdulkadir Parmak ve Dorukhan'ın ardından Fode Koita da sakatlandı. Antrenmanda kalçasına aldığı darbe sonrası MR'ı çekilen tecrübeli forvetin sağ üst adalesinde, ikinci derece yaralanma tespit edildi. Koita'nın en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

KONYASPOR’UN SON DURUMU

Trabzonspor gibi ligin namağlup takımları arasında yer alan Konyaspor, 5 haftada 11 puan topladı. Yeşil-Beyazlı ekipte, Artem Kravets, Musa Çağıran ve Anicic forma giyemeyecek. İyileşen Zymer Bytyqi ise dün akşam yapılan son çalışmada yer aldı, forma giymesi bekleniyor. Konyaspor, bu sezon evinde çıktığı 2 lig maçını da kazandı.