CANLI | Manchester City-Chelsea Şampiyonlar Ligi finali

Manchester City-Chelsea arasındaki Şampiyonlar Ligi finali büyük heyecana sahne olmaya hazırlanıyor. Saat 22.00’da Porto’nun Dragao Stadı’nda oynanacak mücadelenin canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz. Chelsea yarı finalde Real Madrid’i, Manchester City Paris Saint Germain’i eleyerek finale yükselme başarısı gösterdi. İki takım arasındaki kritik mücadeleyi İspanya’dan hakem Antonio Mateu yönetecek.

Geçen yılın şampiyonu Bayern Münih, bonuslarla birlikte 130 milyon Euro ve yayın gelirini kasasına koymayı başarmıştı. Ancak Manchester City ve Chelsea bu sezon daha az bir para ödülü için yarışacak. Covid önlemleri kapsamında Portekiz’deki Porto’nun Dragao Stadı’nda oynananacak mücadele için harcanan para ve ikinci kez final elinden alınan Türkiye Futbol Federasyonu’na ödenecek tazminat, UEFA’ya ağır maliyetleri de beraberinde getirdi. Turnuvaya katılan her kulüp 15,25 milyon Euro’luk garanti ücreti kasasına koydu. Grup aşamasındaki her galibiyet için 2,7 milyon Euro ve beraberlik için ise 900 bin Euro verildi.

İspanya devi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi tarihinin açık ara en fazla şampiyon olan takımı ve turnuvayı iki veya daha fazla kazanan 12 takımdan biri. 1955’te Avrupa Kupası olarak başlayan Şampiyonlar Ligi serüveninde toplam 22 kulüp şampiyonluk yaşamayı başardı. Chelsea-Manchester City maçının sonucuna bağlı olarak 2012’de şampiyon olan Chelsea, kupayı birden fazla kez kazananan 13. takım olacak ya da ilk Şampiyonlar Ligi finalini oynayan Manchester City 23. şampiyon olacak. Turnuvanın ilk 5 yılında şampiyon olan (1956, 1957, 1958, 1959 ve 1960) Real Madrid, toplam 13 şampiyonlukla en fazla bu başarıyı elde eden ekip. Bunların son üçü 2016, 2017 ve 2018’de üst üste elde edildi. Real Madrid’in ardından ikinci sırada bulunan Milan’ın 7 şampiyonluğu bulunuyor. 1936, 1969, 1989, 1990 ve 1994’teki ilk 5 şampiyonluğun ardından, kupayı 21. yüyıla 2003 ve 2007 yılında sadece iki kez kazanabildiler.

Savićević, Zidane, Bale…

