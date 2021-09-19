CANLI | Medipol Başakşehir – Fenerbahçe | Süper Lig 5. Hafta

Süper Lig 5. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Hafta içi Avrupa arenasında sahne alan Fenerbahçe, ligde henüz puanı bulunmayan Başakşehir karşısında yenilmezliğini sürdürme peşinde. Başakşehir - Fenerbahçe maçının canlı yayın anlatımı ve detayları haberimizde...

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Süper Lig’de henüz mağlubiyeti bulunmayan Fenerbahçe ve puansız Medipol Başakşehir, 5. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaşıyor. Fatih Terim Stadı’nda saat 19.00’da başlayan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Ligde oynadığı dört maçı da kaybeden Başakşehir sıfır puanla son sırada yer alırken, hafta içi Avrupa Ligi’nde Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe ise, ligde dört maçta üç galibiyet-1 beraberlikle 7 puana sahip.

FENERBAHÇE’DE 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe, Başakşehir karşılaşmasına Frankfurt maçına göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Başakşehir maçında kadroda rotasyona gitti. Eintacht Frankfurt maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yapan Pereira, UEFA Avrupa Ligi maçında ilk 11'de başlayan Mesut Özil, Mert Hakan, Rossi ve Valencia yedek soyunurken, bu oyuncuların yerine Pelkas, Max Meyer, Muhammed Gümüşkaya ve Berisha teknik heyet tarafından Başakşehir maçında ilk 11'de görevlendirildi. Teknik Direktör Vitor Pereira hücum hattını tamamen değiştirdi. Eintracht Frankfurt maçında Mesut Özil, Rossi ve Valencia hücum üçlüsü görev yaparken, Başakşehir karşısında ise Osayi Samuel, Pelkas ve Berisha üçlüsü sarı lacivertli takımın hücum üçlüsünü oluşturdu.