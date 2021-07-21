CANLI | PSV Eindhoven-Galatasaray maçı | Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda ülkemizi temsil eden Galatasaray, PSV Eindhoven maçıyla sezona başlangıç yapıyor. Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

Saat 22.00’da başlayacak olan mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu’ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Kritik Galatasaray-PSV Eindhoven maçının tüm detaylarını haberimizde anbean bulabileceksiniz…

GALATASARAY TUR ATLARSA RAKİBİ…

Sarı-kırmızılılar bu turu geçerse Celtic-Midtjylland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Elenmesi halinde Avrupa Ligi’nde devam edecek Galatasaray, 3. ön eleme turunda St. Johnston ile eşleşecek.

GALATASARAY’IN PSV MAÇINDAKİ EKSİKLERİ

Sarı-kırmızılılarda Taylan hazır olmaması, Oğulcan ise lisansının çıkmaması nedeniyle forma giyemeyecek. Emre Akbaba ve Yedlin de kadroda yer almıyor. Fatih Terim sağ bekte, asıl yeri stoper olan yeni transfer Alpaslan Öztürk’ü oynatma kararı aldı. Forvette ise Babel yer alırken maçtan önce hafif sakatlığı bulunan Radamel Falcao yedekler arasında yer aldı.