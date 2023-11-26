Beşiktaş, Samsunspor deplasmanından 3 puanla döndü

Nefes kesen maçın son dakikalarında Beşiktaş, Samsunspor karşısında 2-1'lik dramatik bir zafer elde etti. İlk yarıda yoğun yağmur nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi kısaldı.

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Süper Lig 13. hafta maçında Samsunspor’a konuk olan Beşiktaş, zor anlar yaşadığı deplasmanda son dakikalarda gelen golle 2-1 kazandı. Son 5 deplasman maçının dördünü kaybeden Beşiktaş, talihsizliğini de kırmış oldu.

Maçın 17. dakikasında penaltı atışını kaçıran ancak dönen topu tamamlayan Cenk Tosun, Beşiktaş’ı öne geçirdi. Ev sahibi Samsunspor, 25. dakikada Marius Mouandilmadji’nin volesiyle yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda birçok net fırsattan yararlanamayan ve öne geçme şanslarını harcayan Samsunspor, 84. dakikada Omar Colley’in golüyle yıkıldı. Colley’in golü Beşiktaş’ın sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 25 yaptı ve üçüncü sıraya yükseldi. Samsunspor ise 8 puanda kaldı. Beşiktaş, Avrupa’da Club Brugge’ü ağırladıktan sonra ligde Ankaragücü’ne konuk olacak. Samsunspor ise, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

CENK PENALTIYI KAÇIRDI, TAMAMLADI

Valentin Rosier’nin ceza sahası içinde yerde kalmasıyla penaltı kazanan Beşiktaş’ta, topun başına Cenk Tosun geçti. Dakika 17’de atışı kullanan Tosun, kaleci Okan Kocuk’a takıldı. Ancak dönen topu affetmeyen deneyimli golcü Cenk Tosun, Beşiktaş’ı 1-0’lık üstünlüğe taşıdı.

MOUANDİLMADJİ’DEN ŞIK GOL

Ev sahibi Samsunspor, 25. dakikada Beşiktaş’a yanıt verdi.

Kullanılan köşe vuruşu sonrasında savunmanın uzaklaştırmak istediği top tekrar Zeki’nin önünde kaldı. Zeki Yavru’nun ceza sahası içine ortaladığı topa penaltı noktası önünde Marius Mouandilmadji şık bir vole vurdu ve skoru 1-1’e getiren golü kaydetti.

COLLEY’İN ISRARI GOLÜ GETİRDİ

Mücadelenin 84. dakikasında Beşiktaş’a nefes aldıran gol Omar Colley’den geldi.

Siyah beyazlıların kullandığı köşe vuruşuna arka direkte iyi yükselen Colley kafayı vurdu. Çizgi üzerinde çıkartılan topu Gedson Fernandes tamamlamak isterken, Colley’e çarpan top ağlarla buluştu ve Beşiktaş son dakikalarda 2-1’lik üstünlüğü yakalayarak sahadan galip ayrılan taraf oldu.