Sivas’ta 6 gollü müthiş maç! Trabzonspor 1 puanı kurtardı…

Trabzonspor soğuk Sivas deplasmanında 6 gollü maçta 1 puanı kurtardı. 2 farklı geriye düşen ancak maçı bırakmayan bordo mavililer iki taraf için de müthiş mücadelenin yaşandığı maçta 3-3 berabere kaldı.

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Süper Lig’in 13. haftasında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı.

Abdullah Avcı ile çıkışa geçen bordo mavililer tecrübeli hocanın yönetiminde 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak haftaya 4. sırada girdi.

Sivas’taki soğuk havada 3 puan savaşına çıkan Karadeniz ekibi 2 kez geriye düştüğü maçta mağlup olmadı ve 1 puanı kurtardı.

2 FARKLI GERİYE DÜŞTÜ

İlk 20 dakikada Samu Saiz ve Rey Manaj’ın golleriyle 2 farklı geriye düşen Trabzonspor ilk yarı bitmeden geri dönmeyi başardı.

39’da Nicolas Pepe, 45’te Paul Onuachu’nun attığı gollerle soyunma odasına 2-2’lik beraberlikte giren Trabzonspor ikinci yarıya umutlu çıktı.

İKİNCİ YARI GOL YAĞMURU DEVAM ETTİ

Kaleci Uğurcan Çakır’ın sakatlığında kaleyi devralan Muhammet Taha, 67’de kalesinde bir kez daha golü gördü. Rey Manaj uzaktan çektiği müthiş şutla Sivasspor’u bir kez daha öne geçirdi ancak bordo mavililer yine pes etmedi.

76’da Trezeguet’in attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ancak yapılan VAR kontrolünde pozisyonun temiz olduğu teyit edildi. Trabzonspor Mısırlı golcüsüyle maça 3-3’lük eşitlik getirdi.

Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet için çok uğraştı ancak skoru değiştiren gol çıkmadı ve mücadele 3-3’lik eşitlikle noktalandı. Trabzonspor bu sonuçla puanını 23’e çıkardı, Sivasspor ise 15 puana yükseldi.

SÜPER LİG’DE 35. RANDEVU

İki takım Süper Lig tarihinde 34 kez karşı karşıya gelirken bu maçların 16’sını Trabzonspor, 9’unu Sivasspor kazandı. 9 maç ise beraberlik ile sonuçlandı. Bu maçlarda Trabzonspor 48 gol atarken, Sivasspor 38 gol kaydetti.