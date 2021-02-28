CANLI | Trabzonspor 0-0 Fenerbahçe (ikinci yarı oynanıyor)

Trabzonspor Fenerbahçe maçını canlı olarak dakika dakika Sözcü Spor’dan takip edebilirsiniz… Süper Lig’de 27’inci haftanın en önemli maçında Trabzonspor Akyazı Stadı’nda ezeli rakibi Fenerbahçe’yi ağırlıyor… Abdullah Avcı ile son 7 maçında 7 galibiyet alarak şampiyonluk yarışına ortak olan bordo mavililer 3 puan önünde bulunan Fenerbahçe’yi devirerek muhteşem çıkışını sürdürmenin peşinde. Beşiktaş ve Galatasaray’ın kazandığı hafta puan olarak geri düşmek istemeyen sarı lacivertliler ise büyük maç olarak görülen Trabzon deplasmanında kazanarak hem moral bulmak hem de silkelenmek istiyor.

58′ Trabzonspor’da Ekuban ceza sahası içinde yerde kaldı ve penaltı bekledi. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyonda Ekuban’ın elle oynadığını ifade etti. Ekuban kendisine yapılan müdahalenin daha önce olduğu yönünde itirazlarda bulundu

SARI KART! Trabzonspor’un hızlı atağında Ekuban’ı düşüren Mert Hakan Yandaş sarı kart gördü. Kart sınırında bulunan Mert Hakan cezalı duruma düştü.

54′ Sağ kanattan kullanılan kornerde Sosa ortayı yaptı,ön direkte Gökhan kafayı vurdu, top kaleci Uğurcan’ın üzerine gitti.

50′ Sol çaprazdan ceza alanına giren Nwakaeme, topu Ekuban’a kazandırdı. Ekuban sol çaprazda yerde kaldı, oyun devam etti.

İkinci yarı Fenerbahçe’nin santra vuruşuyla başladı.

İLK YARI GOLSÜZ SONA ERDİ

45′ Nwakaeme’nin ceza sahası dışından çektiği şutta top, Serdar’dan döndü.

43′ Bakasetas’ın ara pasında sol çaprazda Djaniny topa yetişemedi.

38′ Djaniny’nin çektiği şutu Altay kurtardı. Bu arada maçın hakemi, Djaniny’nin meşin yuvarlağı elle kontrol ettiğini belirledi.

YİNE UĞURCAN! 29′ Sol kanattan Szalai ortaladı, ceza sahası içinde Thiam kafayı vurdu, kaleci Uğurcan müthiş kurtardı.

UĞURCAN ÜST ÜSTE ÇIKARDI! 24′ Mert Hakan’ın ceza sahası dışından şutu kaleci Uğurcan’dan döndü, Mesut topu geriye çevirdi, oluşan karambol sonucu Szlai şutunu çekti ama Uğurcan topu kornere çeldi.

22′ Hızlı gelişen Trabzonspor hücumunda sağ kanattan Ekuban topu ortaladı, arka direkte dar açıdan Nwakaeme şutunu çekti fakat top yandan dışarıya çıktı.

NET KAÇTI! 10’Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Sosa ortayı yaptı, Serdar Aziz’in kafa vuruşu üstten az farkla auta gitti.

9′ İlk 10 dakikalık bölümde Fenerbahçe, topa daha çok sahip olan takım.Trabzonspor ise kontrataklarla golü bulmanın peşinde.

SARI KART! Trabzonspor’da Caleb Ekuban, Osayi Samuel’e yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü.

5′ Fenerbahçe, Trabzonspor’a ön alan baskısı yapıp rakibinin oyun kurmasını engelliyor.

Mücadele Trabzonspor’un santra vuruşuyla başladı.

İLK 11’LER BELLİ OLDU:

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Hugo, Edgar, Marlon, Berat, Flavio, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Szalai, Mert Hakan, Sosa, Pelkas, Osayi, Mesut Özil, Thiam

Son 3 maçta 2 kez mağlup olan Fenerbahçe 51 puanla 3’üncü sırada yer alıyor. Üst üste 8’inci galibiyetini arayan Trabzonspor ise maça 48 puanla 4’üncü sırada çıkıyor. Karadeniz ekibi kazanması halinde Fenerbahçe ile puanlarını eşitleyecek, Kanarya ise lider Galatasaray’ın 6 puan gerisinde kalacak.

İlginizi Çekebilir Dev derbinin sonucu belirleyecek kritik faktörler! Trabzonspor kazanırsa...

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 27’inci Haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe’yi konuk edecek. 28 Şubat Pazar günü saat 19.00’da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Süper Lig’de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın VAR hakeminin Cüneyt Çakır olduğu açıklandı. Trabzon’da oynanacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek, yardımcıları Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam olacak. Karşılaşmanın AVAR hakemleri ise Halil Umut Meler ile Mustafa Emre Eyisoy olacağı açıklandı.

FENERBAHÇE’DE EKSİKLER

Sarı-lacivertli takımda 4 futbolcu, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Luiz Gustavo’nun yanı sıra henüz hazır olmayan İrfan Can Kahveci, Sadık Çiftpınar ve Filip Novak, takımdaki yerlerini alamayacak. Uzun süreli sakatlığı bulunan Arjantinli oyuncu Diego Perotti de karşılaşmada görev yapamayacak. Ayrıca Trabzonspor maçı kadrosuna dahil edilmeyen Caner Erkin de forma giyemeyecek.

Öte yandan, kırmızı kart cezasını tamamlayan Uruguaylı stoper Mauricio Lemos, teknik direktör Erol Bulut’un şans vermesi halinde 2 maç sonra forma giyebilecek.

İlginizi Çekebilir Fenerbahçe'nin Trabzonspor kadrosunda sürpriz! Caner Erkin, Gustavo ve İrfan Can...

6 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe’de 6 futbolcu, Trabzonspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde 28. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

DEPLASMANDA EN FAZLA PUAN TOPLAYAN TAKIM

Bu sezon sahasında 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, buna karşın deplasmanda sergilediği performansla dikkati çekiyor. Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 26 haftada dış sahada hanesine en fazla puanı yazdıran takım olarak öne çıktı. Deplasmanda 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 29 puan elde etti. Fenerbahçe, bu sezon dış sahada tek mağlubiyetini Gaziantep (3-1) karşısında yaşadı.

LİGDE DE FENERBAHÇE ÖNDE

Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 95 kez karşı karşıya geldi. Lig maçlarında Fenerbahçe 38, Trabzonspor 24 galibiyet aldı, 33 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Fenerbahçe’nin ligdeki 126 golüne, Trabzonspor 96 golle cevap verdi. Bu sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 3-1 kazanmıştı.

İlginizi Çekebilir Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan takıma yakın takip!

TRABZON’DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon’da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Trabzon’da şu ana kadar yapılan resmi ve özel toplam 53 maçta Trabzonspor 23, Fenerbahçe 17 galibiyet aldı, taraflar 13 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Trabzonspor 62, Fenerbahçe ise 57 gol attı. Ligde Trabzon’daki 47 maçta ise Trabzonspor 18, Fenerbahçe ise 17 galibiyet elde etti. Trabzon’da oynanan 12 lig müsabakası ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzon’daki lig maçlarında bordo-mavililer 52, sarı-lacivertliler 55 gol kaydetti.

FENERBAHÇE, DEPLASMANDA 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

İki takım arasında Trabzon’da oynanan son 4 müsabakada Fenerbahçe’nin galibiyeti bulunmuyor. Trabzon’da 3’ü lig ve 1’i Türkiye Kupası olmak üzere yapılan son 4 maçın 3’ünü Trabzonspor kazandı, bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Trabzonspor’un 7 golüne, Fenerbahçe 4 golle cevap verdi. Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında deplasmanda son galibiyetini 26 Aralık 2016’da 3-0’lık skorla elde etti.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Trabzonspor’u 5 Mart 1989’da Kadıköy’deki lig maçında 5-1, 2015-2016’da da Trabzon’da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992’de Kadıköy’de Şenol Çorlu’nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon’daki lig maçlarında 3-0’lık sonuçlarla aldı.

İlginizi Çekebilir Trabzonspor-Fenerbahçe derbi öncesi analizi

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Trabzonspor’u 5 Mart 1989’da Kadıköy’deki lig maçında 5-1, 2015-2016’da da Trabzon’da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992’de Kadıköy’de Şenol Çorlu’nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon’daki lig maçlarında 3-0’lık sonuçlarla aldı.

EN GOLLÜ MAÇLAR

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990’da Fenerbahçe Stadı’nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe’ye 5-3 üstünlük kurdu. Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994’te Ankara 19 Mayıs Stadı’nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997’de Trabzon’daki lig müsabakasında rakibini 4-3’lük skorlarla mağlup etti.

Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992’de Hüseyin Avni Aker Stadı’ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrıldı, 2000-2001 sezonunda İstanbul’daki lig maçını 5-2 kazandı.