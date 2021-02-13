CANLI | Trabzonspor 0-0 Gaziantep FK (İlk yarı oynanıyor)

Trabzonspor Gaziantep FK maçını canlı olarak SÖZCÜ’den dakika dakika takip edebilirsiniz… Son 8 maçtan 22 puan çıkaran, üst üste 5. maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor ligin 25’inci haftasında Gaziantep virajını da firesiz dönmek istiyor. Zirve ile arasındaki puan farkını 6’ya indiren Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, seriyi 6 maça çıkararak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Kötü gidişatı Göztepe galibiyetiyle durduran Gaziantep ise deplasmanda sürpriz peşinde olacak.

Trabzonspor haftaya 42 puanla 4. sırada girdi. Gaziantep ise 38 puanla 7. basamakta bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 1-1’lik eşitlikle sona ermişti.

TRABZONSPOR GAZİANTEP MAÇI CANLI ANLATIMI (Sayfayı güncellemek için tıklayın)

UĞURCAN NET ÇIKARDI! 11′ Hızlı gelişen Gaziantep atağında Maxim’in ara pasıyla ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Mirallas kaleyi düşündü, Uğurcan topu kornere çelerek gole için vermedi.

11′ Hızlı gelişen Gaziantep atağında Maxim’in ara pasıyla ceza alanında sağ çaprazda topla buluşan Mirallas kaleyi düşündü, Uğurcan topu kornere çelerek gole için vermedi. Ev sahibi hazırlık pasları yapıyor, Gaziantep mücadeleye oyunu kendi yarı alanında kabul ederek başladı.

İŞTE İLK 11’LER:

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Oğuz, Güray, Rashid, Jefferson, Maxim, Mirallas, Muhammet

Trabzonspor – Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Medical Park Stadyumu’nda oynanacak maçı Zorbay Küçük yönetecek. Saat 16.00’da başlayacak ve beIN SPORTS HD 1’den naklen yayınlanacak.

Uğurcan Çakır için seferberlik

Kalça kemiğindeki ağrı nedeniyle yoğun tedavi uygulanan Uğurcan Çakır, Gaziantep FK maçında mutlaka kalede olmak istiyor. Teknik heyet tarafından durumu yakından takip edilen başarılı kaleci için kesin karar bugün verilecek. Abdullah Avcı, üst üste oynayacakları Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını da düşünerek, Uğurcan konusunda riske girmek istemiyor. Eğer Uğurcan'ın ağrıları azalmazsa, bugün kalede Erce olabilir.

Savunmada sarı alarm

Bu sezon defansta yakaladıkları müthiş uyumla dikkat çeken Edgar ve Vitor Hugo, Gaziantep maçına ceza sınırında çıkacak. Trabzonspor'un iki stoperi, kart görmeleri durumunda Başakşehir mücadelesini kaçıracak. Fırtına, Başakşehir'den sonra ise ligde Fenerbahçe ile oynayacak.

Gaziantep FK’da son dakika

Yeni hocası Ricardo Sa Pinto yönetiminde ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Göztepe maçında alan Gaziantep FK, önemli eksiklerle Trabzon'a gitti. Kırmızı-Siyahlılar'da Kana Biyik, Dicko ve Olkowski kadroda yer almıyor. Güneydoğu ekibinde rahatsızlıkları bulunan Çağlar Akbaba, Vetrih ve Furkan Soyalp ise takıma dönmüştü.