Gaziantep FK’yı deviren Trabzonspor, Bakasetas’la seriye bağladı!

Süper Lig’de 2021 yılının en formda takımı olan Trabzonspor, Abdullah Avcı önderliğinde yükselişini sürdürüyor. Ligin 25. haftasında Gaziantep FK’yı ağırlayan bordo mavililer, ara transferde kadrosuna kattığı Anastasios Bakasetas’ın golüyle 1-0 galip geldi.

Trabzonspor’un ligde kazandığı son iki maçta (Denizlispor, Yeni Malatyaspor) attığı gollerle takımını sırtlayan 27 yaşındaki Yunan yıldız, ligdeki gol sayısını 10 yaparken yükselen formunu da sürdürdü.

İlk yarıda kaleciler Uğurcan Çakır ve Günay Güvenç’in geçit vermediği gol pozisyonlarının yanı sıra oyunun genelinde topa hakim olan taraf Trabzonspor’du. Konuk ekip Gaziantep FK maçın son anlarında beraberlik golü için baskı kursa da bu pozisyonlardan sonuç çıkmadı.

Öte yandan Trabzonspor’un yıldızı Nwakaeme, 90+6’da Mirallas’a yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı karttan kırmzızı kartla oyun dışında kaldı. Abdullah Avcı’nın öğrencileri bu galibiyetle yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı ve üst üste 6. galibiyetini aldı.

Bu sonuçla puanını 45 yapan bordo mavililer 4. sırada yer alırken, 38 puanda kalan Gaziantep FK ise 7. sırada kaldı. Trabzonspor bir sonraki maçta deplasmanda Başakşehir’e konuk olacak. Gaziantep ekibi ise, kendi sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak.

Günay ve Uğurcan izin vermedi

İlk yarıda iki ekip de az ama önemli gol fırsatları yakalasa da, kaleci Uğurcan Çakır ve Günay Güvenç’in kurtarışları ilk yarının golsüz sona ermesine neden oldu. Maçın başında Mirallas’ın çaprazdan şutunda topu ayaklarıyla çıkartan Uğurcan, net bir fırsatı savuştururken, Trabzonspor da Nwakaeme ve Djaniny ile bulduğu pozisyonlarda Günay Güvenç’i geçemedi. Bordo mavili ekip, Mirallas’ın pozisyonu dışında oyunun hakimi bir görüntü sergiledi ancak, organize hücum konusunda başarılı olamadı.

Bakasetas yine sahnede

Trabzonspor’un devre arasında transfer ettiği ve son haftaların formda ismi Bakasetas, Gaziantep FK karşısında da takımını ayağa kaldıran isim oldu. Rakip takım ceza sahası önünde pasını Nwakaeme’ye veren Yunan futbolcu ceza sahası içine koşusunu attı. Nwakaeme’nin ortaladığı topu Flavio kafayla indirdi ve boş pozisyondaki Bakasetas takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

Başarılı futbolcu, bordo mavili ekibin galip geldiği son iki maçta, Yeni Malatyaspor ve Denizlispor’a karşı da gol atmayı başarmıştı.