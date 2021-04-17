CANLI | Trabzonspor Hatayspor

Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor, Medical Park Stadyumu’nda Atakaş Hatayspor’u konuk ediyor. İki takımın da üç puan parolasıyla çıktığı karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor.

Trabzonspor’da Yunus Mallı, Benik Afobe, Anders Trondsen, Caleb Ekuban sakatlıkları, Vitor Hugo ise kart cezalısı olduğu için zorlu müsabakada forma giyemiyor. Hatayspor’da ise kart cezalısı Akintola ile sakatlıkları devam eden Selim Ilgaz, Yavuz Buğra Boyar, Soner Örnek ve Youssouf Kone kadroda yer almıyor.

Süper Lig'de çıktığı son üç maçtan beraberlikle ayrılan ve üst sıralarda rakiplerinin de puan kaybetmesiyle önemli fırsatları değerlendiremeyen bordo-mavililer, yarın sahasında Atakaş Hatayspor'u yenerek 3 haftalık aranın ardından galibiyetle tanışarak beraberlik serisini noktalamak istiyor. Bordo-mavililer, bu maçı kazanıp hem galibiyet özlemine son vermeyi hem de ligde yenden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

BAKASETAS İÇ SAHAYI SEVİYOR

Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın en önemli kozlarından biri Bakasetas olacak. Yunan oyuncu, sezonun ilk yarısında formasını giydiği Aytemiz Alanyaspor’da 7 gole imza atarken, devre arasında transfer olduğu Trabzonspor’da ise 6 defa gol sevinci yaşadı. Karadeniz ekibinin sahasındaki son 8 golün yarısı da Bakasetas’tan geldi. 27 yaşındaki futbolcu, bordo-mavililer adına attığı 6 golün 4’ünü Trabzon’daki karşılaşmalarda kaydetti.

Süper Lig’de toplam 13 kez rakip ağları sarsan bordo-mavililerin Yunan on numarası, söz konusu gollerin 9'nu iç sahada oynanan mücadelelerde buldu.