CANLI | Trabzonspor-Kayserispor | Süper Lig 33. hafta

Süper Lig’de üst sıraları zorlayan Trabzonspor ve küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Kayserispor, 33. hafta karşılaşmasında kozlarını paylaşıyor. Saat 19.00’da başlayan maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Kritik maç öncesinde Trabzonspor 56 puanla 4. sırada, Kayserispor ise, 32 puanla 18. sırada yer alıyor.

KAYSERİSPOR İLE 48’İNCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Ligde 48’inci kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 47 maçta bordo-mavililer 29 karşılaşmadan galip ayrılırken, konuk ekip ise 7 maçı üstünlükle tamamladı. 11 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 88 kez havalandırırken, kalesinde 47 gol gördü.

SAHASINDA TEK YENİLGİ

Bu arada Trabzonspor, Kayserispor ile sahasında oynadığı 23 maçta sadece 1 yenilgi aldı. 18 karşılaşmada galip gelen bordo-mavililer, 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı. İki takım arasındaki ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlanmıştı.