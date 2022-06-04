CANLI | Türkiye Faroe Adaları maçı | UEFA Uluslar Ligi

Türkiye Faroe Adaları maçının canlı yayın anlatımı Sözcü'de! A Milli Takımımız, Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında İstanbul'dan 3 puanla ayrılmak istiyor.

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UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadeleyi ile karşılaşacak. Malta Federasyonu'ndan Trustin Farrugia Cann yönetecek. Maçın başlama saati 21.45.

FAROE ADALARI İLE İLK RESMİ MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçıyla birlikte rakibi ile ilk kez resmi müsabakada karşı karşıya geliyor. İki takım daha önce 15 Temmuz 1991 tarihinde hazırlık maçında karşılaşmış ve mücadele 1-1 sona ermişti.

MİLLİLER 605. MAÇINDA

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçıyla tarihindeki 605. müsabakasını oynuyor. Milliler, geride kalan 327'si resmi, 277'si özel olmak üzere toplamda 604 mücadelede 1’i hükmen olmak üzere 230 galibiyet kazandı. Ay-yıldızlılar 230 mağlubiyet, 144 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 810 gol kaydederken, kalesinde ise 868 gol gördü.

Milliler, son olarak 29 Mart'ta Konya'da İtalya ile oynadığı özel müsabakayı 3-2 kaybetti.

STEFAN KUNTZ’UN 7. SINAVI

A Milli Futbol Takımı, Alman Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde bugüne kadar 6 maça çıktı. Milliler, söz konusu müsabakalarda 3 galibiyet alırken, 2 kez de kaybetti. 1 müsabaka ise berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar, rakip fileleri 14 kez havalandırıp, kalesinde de 9 gol gördü.