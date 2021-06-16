CANLI | Türkiye Galler | EURO 2020 A Grubu

Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2020) 3-0’lık İtalya yenilgisi ile başlayan A Milli Futbol Takımımız, A Grubu’ndaki ikinci maçında bugün Galler ile karşı karşıya gelecek. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Olimpiyat Stadı’nda oynanacak ve 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek.

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-0 kaybedilen İtalya maçının 11’inde iki değişikliğe gitti. Şenol Güneş, Merih Demiral’ın yerine Kaan Ayhan’a, Yusuf Yazıcı’nın yerine ise Cengiz Ünder’e ilk 11’de şans verdi.

Sıfır puan ve eksi 3 averajla sahaya çıkacak Ay-Yıldızlılar için maç, hayati önem taşıyor. İlk maçında İsviçre ile berabere kalan bir puanlı Galler karşısında alınacak yenilgi, Türkiye’nin gruptan çıkma şansının mucizelere kalması anlamına geliyor.

Bakü’de seyirci desteğini arkasına alacak Milliler ilk 3 iddiasını sürdürebilmek için maçtan en kötü beraberlik çıkarmaya çalışacak. Günün diğer maçında ise İtalya, 22.00'de Roma'da İsviçre'yi ağırlayacak. Karşılaşmayı Gök Mavililer'in kazanması, Ay-Yıldızlılar'a gruptan çıkma yolunda avantaj sağlayacak.

A Milli Takım, Galler ile daha önce 6 kez karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar, tamamı resmi olan, Dünya Kupası (4) ve Avrupa Şampiyonası (2) elemelerinde oynanan bu maçlarda 2 galibiyet, 3 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı. Milliler rakibine 7 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü.

ŞENOL GÜNEŞ: KAZANMAK İÇİN BÜYÜN GÜCÜMÜZÜ ORTAYA KOYACAĞIZ

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galler maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında “Galler maçı da final olacak, İsviçre maçı da final olacak bizim için… İsviçre ve Galler’in kendine has oyun yapıları var. Galler’i tanıyoruz. Kazanmak için bütün gücümüzü ortaya koyacağız” dedi.

Azerbaycan’a geldikleri için çok mutlu olduklarını vurgulayan Şenol Güneş, “Ev sahibi duygusunu bize hissettiren herkese, kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Her şey çok güzel. Son müsabakada aldığımız sonuç olumsuzdu, bunun yansımaları olacaktır, gayet doğaldır. Bir moral bozukluğu olacaktır ama her gün yeni bir başlangıç. Geçmişten dersler çıkarıp, geleceğini planlayan bir anlayışımız var. Gruptaki şansımız devam ediyor. Galler ve İsviçre maçı zaten önemliydi şimdi daha da önemli. Bizim gerçek oyunumuzun bu olmayacağını biliyoruz. Çok güzel bir oyun ve sonuç bekliyoruz” şeklinde konuştu.

BAKÜ’DE GÜNDEM TÜRKİYE

EURO 2020 A Grubu’nda kalan 2 maçını Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de oynayacak olan A Milli Takım’ın karşılaşmalarını, Azerbaycan halkı büyük bir heyecanla bekliyor.

Azerbaycan'ın başkentinde yer alan Bakü Olimpiyat Stadı’nda bu akşam oynanacak Türkiye-Galler Euro 2020 A Grubu maçı heyecanla beklenirken, çok sayıda Türk futbolsever maçı izleyebilmek için Bakü'ye akın etti. Azerbaycan halkı, millileri desteklediklerini belirterek, Türk futbolseverleri başkentte ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

GÖZLER SON İKİ MAÇA ÇEVRİLDİ

EURO 2020 A Grubundaki ilk maçında Roma’da İtalya’ya 3-0 kaybeden A Milliler, gözünü grubun kalan 2 maçına çevirdi. Hazırlıklarını Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de sürdüren A Milli Takım, Galler ve İsviçre ile Bakü Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Başkentte oynanacak olan 2 karşılaşma için Türkiye’ye tam destek veren Azerbaycan halkı, A Milli Takım’ın gruptan çıkacağına inanıyor.

İtalya maçına üzüldüklerini belirten Azerbaycanlı futbolseverler, sonuna kadar kardeş ülkenin yanında olduklarını söyledi. Dualarla Türkiye’yi desteklerini belirten vatandaşlar; canlarının, yüreklerinin her zaman Türkiye ile attığını vurguladı. Azerbaycanlılar ayrıca, Türk halkının çok sık Azerbaycan’a gelmediğini, onları sık sık topraklarına beklediklerini de sözlerine ekledi.