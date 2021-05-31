CANLI | Türkiye – Gine

A Milli Takımımız, UEFA EURO 2020 öncesinde gerçekleştirdiği hazırlıklar kapsamında ikinci hazırlık müsabakasında Gine ile karşı karşıya geliyor.Karşılaşmayı Azerbaycan Futbol Federasyonu’ndan Aliyar Aghayev yönetiyor. Aghayev’in yardımcılıklarını Zeynal Zeynalov ve Akif Amirali yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Elchin Masiyev. Türkiye ile Gine’nin A Milli Takım seviyesinde henüz bir karşılaşması bulunmuyor. Bugüne kadar yalnızca U17 seviyesinde karşılaştığımız Gine ile oynadığımız karşılaşma A Milli Takım düzeyindeki ilk mücadelemiz olacak.