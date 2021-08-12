CANLI YAYIN | Molde – Trabzonspor

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Molde ile karşılaşan Trabzonspor, rövanş mücadelesinde tur bileti arıyor. Trabzon'da 3-3 berabere biten maçın ardından bordo mavililer rakibine üstünlük kurmak istiyor. Molde-Trabzonspor maçının canlı takibi haberimizde...

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UEFA Konferans Ligi’ndeki temsilcimiz Trabzonspor, Molde deplasmanında tur bileti için sahaya çıkıyor. Trabzon’daki ilk maçta Molde’ye üç kez üstünlük sağlayan Trabzonspor, son dakikalarda yediği gol ve kaçırdığı penaltı nedeniyle sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı. Norveç’teki rövanş maçı saat 19.00’da başlayacak ve Macar hakem Adam Farkas düdük çalacak. Zorlu mücadelenin canlı yayın anlatımı ve tüm istatistiklerini haberimizde bulabileceksiniz.