CANLI YAYIN | Roma Trabzonspor maçı (UEFA Avrupa Konferans Ligi)

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor 2-1'in rövanşında deplasmanda Roma ile karşı karşıya geliyor. Türkiye'deki ilk maçta avantajı rakibine veren bordo mavililer İtalya'da turu geçmek için mücadele edecek. Trabzonspor Roma maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Trabzonspor, İtalya’nın Roma takımına konuk olacak. Roma Olimpiyat Stadı’nda TSİ 20.00’de başlayacak karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek. Mücadele ATV ekranlarından canlı yayınlanacak.

İlk maçta sahasında İtalya temsilcisine 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, rakibi karşısında zora soktuğu turu geçmenin mücadelesini verecek.

İLK 11’LER:

Roma: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, Trondsen, Siopis, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Cornelius

Avrupa kupalarında 139. maç

Bordo-mavili ekip, Roma karşısında Avrupa kupalarındaki 139. maçını oynayacak.

Trabzonspor, geride kalan 138 maçta 50 galibiyet, 36 beraberlik ve 52 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 177 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 190 gol gördü.

Bordo-mavililer, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 28, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi’nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası’nda da 8 maç, UEFA Konferans Ligi’nde de 3 maç oynadı.

Abdullah Avcı: “Deplasman golü kuralının kalkmasını destekliyorum”

Roma takımının İtalya Serie A’ya da galibiyetle başladığını anımsatan Trabzonspor Teknik Direktörü, “Roma takımı da Mourinho da lige galibiyetle başladılar. Avrupa kupasında da bir adım attılar. Onları da tebrik ediyoruz. İlk maç gibi güzel, oyunların dengeli olduğu, umarım güzel şehirde olmaktan son derece mutlu olduğumuz, keyifle ayrılacağımız bir akşam olur.” ifadelerini kullandı.

Deplasman golü kuralının kalkması ve bu maçta bunun kendileri için avantaj olup olmadığına ilişkin görüşleri sorulan Abdullah Avcı, “Deplasman golü kuralının kalkmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Özellikle takımların, bu kadar kısa sürelerde oynadıkları müsabakalarda, deplasman galibiyeti veya gollerinin eşitliği halinde avantajlı olması halinin ortadan kalkmasının daha çekişmeli bir durum, daha rekabet oluşturacağını düşünüyorum. O nedenle bunu destekliyorum.” şeklinde konuştu.

Jose Mourinho: “Trabzonspor’un ilk maçtaki golü ofsayttı”

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde VAR’ın kullanılmaması ve deplasman golü kuralının iptal edilmesiyle ilgili gelen soruya Mourinho, “VAR yok, bu yüzden bu duruma da adapte olmalıyız. Ben hala Trabzonspor’un bize attığı golün ofsayt olduğunu düşünüyorum. En azından Trabzonspor maçında gol teknolojisine sahip olacağız. UEFA’nın yaşadığı zorluğu da anlıyorum. Çünkü, VAR’a sahip olmayan ülkelerden gelen takımların da oynadığı bir turnuvadayız. Henüz gelişmemiş yeni bir turnuvada bu durumları kabul etmeliyiz.” cevbını verdi.