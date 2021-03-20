Canlı Yayın | Trabzonspor-Ankaragücü | Süper Lig 31. Hafta

Son haftaların formda ekibi Ankaragücü, Süper Lig 31. hafta karşılaşmasında Trabzonspor’a konuk oluyor. Hikmet Karaman’ın göreve gelmesiyle son 3 maçını kazanan ve 29 puana ulaşıp 17. sıraya yükselerek küme düşme hattından kurtulan Başkent temsilcisi, iki maçtır galibiyet hasreti çeken ve 52 puanla 4. sırada bulunan Trabzonspor karşısında formunu sürdürme peşinde. Medical Park Stadyumu’nda saat 19:00’da başlayan mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetiyor. BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmanın tüm detaylarını ve canlı yayın anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Berat Özdemir kadroda yok

Bordo-mavili kulübün Doktoru Op. Dr. Hakan Çelik, Berat Özdemir'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sağ uyluk arka adalesinde kas yaralanması bulunan oyuncumuz ağrıları devam ettiği için maç kadrosuna alınmamıştır” dedi.