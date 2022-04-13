Carlo Ancelotti dünya gündemine oturdu! Tuchel’den tepki…

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 3-0 geriye düşmelerine rağmen Chelsea'ye tur şansı tanımayan Real Madrid'te teknik direktör Carlo Ancelotti dünya gündemine oturdu. 8. kez yarı final bileti alan İtalyan teknik adama meslektaşı Tuchel tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Real Madrid sahasında konuk ettiği Chelsea’yi uzatmalarda bulduğu golle 3-2 mağlup edip yarı finale yükseldi.

İngilizler’in 3-0 öne geçtiği gecede eleniyor gözüyle bakılan Real Madrid maçı önce uzatmalara taşıdı ardından da yarı final biletini kaptı. Çılgın gecede Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel ve Real Madrid patronu Carlo Ancelotti’nin taktiksel savaşları yaşandı. 3-0 geriye düştüğü maçı dokunuşlarıyla çeviren 62 yaşındaki İtalyan teknik adam Ancelotti gecenin yıldızıydı.

‘YARI FİNALDE 2 İSPANYOL TAKIMI VAR’

Kariyerinde 8. kez Şampiyonlar Ligi’nde finale ulaşan Carlo Ancelotti Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran isim oldu. Sosyal medyada hakkında yüzbinlerce paylaşım yapılan tecrübeli teknik adam dünya gündeminin ilk sırasına çıktığı gecenin ardından şu açıklamaları yaptı:

“Herkes İspanyol takımlarının İngilizler’le aynı seviyede olmadığını söyledi. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde iki İspanyol takımı var. Zor bir maç oldu, geriye düşmeyi hak etmedik. Taraftarımız ve bu stadyum takımın asla pes etmemesine yardımcı oluyor. Bunu anlatmak çok zor”

Ancelotti uzatmalarda rakiplerinden daha fazla enerji sarf etmelerinin de turu geçmelerinde büyük etken olduğunu belirterek, “Chelsea normal sürede fizik olarak daha iyi gözüktü ama uzatmalarda bizim üstünlüğümüz ortaya çıktı. Ekstra enerjimizi kullanarak yarı finale yükseldik” diye konuştu.

Angelotti’nin daha önceli yarı finalleri:

Juventus (1999)

Milan (2003, 2005, 2006, 2007)

Real Madrid (2014, 2015, 2022)

TUCHEL: HAKEMLE GÜLEREK SOHBET ETMESİ…

3-0 öne geçmelerine rağmen turu kaybeden Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel’in dilinde de Carlo Ancelotti vardı. Alman hoca maç sonu açıklamasında kabul edebilecekleri bir mağlubiyet yaşadıklarını belirterek, “Bu skor bizim kabul edebileceğimiz bir eleniş şekli, çünkü geride pişmanlık yaşayacağımız bir şey yapmadık. Yediğimiz iki gol de top bizdeyken yaptığımız büyük hatalardan geldi. İkinci maçı deplasmanda kazandık ama attığımız gol sayısı yetersiz kaldı. Önemli olan taktiğe sadık kalmaktı ve bunu da başardık” diye konuştu.

Maç sonunda Ancelotti’nin maçın hakemiyle gülerek konuşmasını garipsediğini belirten Tuchel, “Bu gece beni hayal kırıklığına uğratan şey, maç sonunda Ancelotti ile hakemin gülerek sohbet etmesi oldu. Elini sıkmak için Ancelotti’nin yanına giderken onları gördüm. 120. dakikanın sonunda kötü bir zamanlamaydı. Bunu kendisine de söyledim” ifadelerini kullandı.

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