Carlo Ancelotti’den sakız isteyen taraftara jest

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti kendisinden sakız isteyen bir hayranını geri çevirmedi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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İspanya La Liga’nın 18. haftasında Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao’yu 2-0 mağlup etti. Real Madrid’e ligin zorlu deplasmanlarından Bilbao’da 3 puanı getiren golleri Fransız futbolcu Karim Benzema (Dk. 24) ve Toni Kroos (Dk. 90) attı.

San Mamés Stadyumu’nda oynanan maçta Atletico Bilbao taraftarı ile Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti arasında yaşanan bir diyalog sosyal medyada gündem oldu. Mücadeleyi yedek kulübesinin hemen arkasında takip eden bir Bilbao taraftarı dünyaca ünlü teknik adamdan sakız istedi.

ÖNCE ŞAŞIRDI SONRA İKRAM ETTİ

Kenarda sürekli sakız çiğnemesiyle meşhur bir teknik direktör olan Ancelotti bu isteği ilk başta şaşkınlıkla karşılasa da taraftarı geri çevirmedi ve cebinden çıkardığı 2 adet sakızı ikram etti.

O anları kameraya alan taraftar görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. İspanyol taraftarlar Ancelotti’nin jest yaptığı taraftara hediye olarak aldığı sakızları asla çiğnememesi ve hatıra olarak saklaması tavsiyesinde bulundu.

BENZEMA İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

Mücadelede ilk golü atan Benzema, 14 sezondur formasını giydiği Real Madrid’de ligdeki 228. golünü atarak, eflatun beyazlı kulübün tarihinde Raul Gonzalez ile birlikte ligde en fazla gol atan futbolcular listesinde 2. sıraya yükseldi.

Listede ilk sırada 312 golle Cristiano Ronaldo bulunuyor.

Benzema, La Liga’da bu sezon attığı 9 golle, gol krallığı yarışında Barcelonalı Robert Lewandowski’nin (13) ardından ikinci sırada yer alıyor. Real Madrid aldığı galibiyetle puanını 41’e çıkararak, lider Barcelona’nın (44) ardından ikinci sıradaki yerini korudu. Athletic Bilbao ise 26 puanla sekizinci sırada kaldı.