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CAS, Beşiktaş’ı reddetti

UEFA tarafından Beşiktaş'a verilen yüzde 15'lik kesinti üzerine siyah-beyazlı kulüp CAS'a başvuruda bulunmuştu. CAS, Beşiktaş'ın başvurusunu reddetti.

Güncellenme: 15:28, 28/06/2021
Spor HaberleriFutbol
CAS, Beşiktaş’ı reddetti

UEFA tarafından vadesi geçmiş borçlar nedeniyle Beşiktaş’ın önümüzdeki sezon elde edeceği gelirlere yüzde 15’lik kesinti uygulayacağının açıklanmasının ardından siyah-beyazlılar CAS’a başvuruda bulunmuş ve kararın yeniden gözden geçirilmesi talebinde bulunmuştu.

UEFA’yı haklı bulan CAS, Beşiktaş’ın yaptığı itirazı reddetti.

Ancak Beşiktaş, 30 Haziran'a kadar 3 milyon Euro öderse ceza iptal olacak.

Geçtiğimiz Mart ayında UEFA tarafından verilen kararda, Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) yargı birimin verdiği karar sonucunda, Beşiktaş ile Finansal Fair Play (FFP) çerçevesinde yapılan anlaşma sonrasında siyah-beyazlı ekibin finansal ihlal yaptığı belirtilmişti. Beşiktaş’ın 30 Eylül 2020 tarihinde süresi dolan ödemeyi gerçekleştirmemesi nedeniyle 2021-2022 sezonunda UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin yüzde 15’ine el koyulacağı duyurulmuştu.

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Yayınlanma Tarihi:14:50,