Çatı aday formülü: Galatasaray’da seçim süreci farkı yöne gidiyor

Sarı-kırmızılı camiada ‘tek bir ismin altında 2 yıllık güçlü yönetim’ fikri tartışılıyor. Galatasaray'da başkan adaylığı için öne çıkan isim Dursun Özbek.

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Başkan Burak Elmas ve ekibinin ibrasızlığının ardından yeniden seçim sürecine giren ancak davalarla kaotik bir hal alan Galatasaray'daki yönetim krizi, yeni bir boyut kazandı. Başkanlığa resmen aday olan Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün sessizliği; seçimi ertelettiği için tepki çeken Fırat Develioğlu ile mevcut başkan Burak Elmas'ın destek bulma çabaları derken ‘çatı aday' formülü gündeme geldi.

Kulübün sıkıntılı bir süreçte olması nedeniyle ‘2 yıllık güçlü yönetim' fikri tartışılıyor. Çatı adaylık için öne çıkan isim ise Dursun Özbek. Camiadaki kulis faaliyetleri 11 Haziran'daki seçimin kaderini belirleyecek.

AYSAL’DAN TOPLANTI

Eski başkanlardan Ünal Aysal eski yöneticilerle bir araya gelecek. Salı günü Les Ottomans Otel'de düzenleyeceği toplantıya Adnan Öztürk, Sedat Doğan, Ebru Köksal, Mehmet Cibara, Mete Ekiz, Ümit Özdemir'in de aralarında bulunduğu isimleri davet eden Aysal, “Beraber çalıştığımız yöneticilerle buluşacağız. Seçim sürecinden bağımsız olarak her yıl yaptığımız buluşmayı gerçekleştireceğiz. Seçim ya da aday çalışması değil” dedi.