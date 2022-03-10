Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran: ‘TFF ve MHK’nin hakem kararlarını destekliyoruz’

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran, Kulüpler Birliği Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. MHK'nin 13 Süper Lig hakemini görevden uzaklaştırması konusu hakkında görüş bildiren Tahir Kıran, alınan kararı desteklediğini söyledi.

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TFF ve MHK’nin 13 hakemi Süper Lig’den uzaklaştırma kararı sonrası toplanan Kulüpler Birliği Vakfı, gündemdeki olayları değerlendirdi.

Saatlerce süren toplantının ardından basın mensuplarına konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Tahir Kıran, TFF ve MHK’nin aldığı kararı desteklediğini söyledi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’ya destek vereceğini söyleyen Kıran, genç hakemlerin hatalı kararlarına, eğer kasıt yoksa ağzını bile açmayacağını belirtti. 13 hakemin görevden uzaklaştırma haberinden sonra sosyal medya hesabından puro içerken bir fotoğraf paylaşan Kıran, alınan bu kararda müdahalesi olduğu iddialarını da yalanladı. İşte Kıran’ın açıklamaları:

“CÜNEYT ÇAKIR’I İSTEMESEM DE…”

“5 saatlik bir toplantı sürdü. Konu MHK, aldığı karar ve yayındı. Herkes kendi fikrini söyledi. Bizim Rizespor olarak fikrimiz, MHK’nin teklif edip TFF’nin yürürlüğe getirdiği hakemler konusunu destekliyoruz. Federasyonumuz ve MHK’mize desteğiz. Ben her ne kadar Cüneyt Çakır’ı maçlarıma istemesem de, üçüncü Dünya Kupası’na gitmesini Türk milleti adına isterdim. Benim maçlarımda hatalı kararlar verdi, maçlarıma istemedim o ayrı konu. Ama bizi dünyaya temsil eden birisi olduğu için, onunla ilgili karara katılmıyorum.”

“BENİM BİR DAHİLİM YOK, OLAMAZ DA”

“Konuştuğunuz spekülasyonlarla alakalı benim bir dahilim yok. Olamaz da. İnsanlar sürekli olarak algı peşindeler. Böyle yaparak Türk futbolunu kirlettiler. Yeter ama. O kadar uzun boylu değil.”

“AĞZIMI BİLE AÇMAYACAĞIM”

“Ferhat Bey kimsenin alamadığı bir kararı aldı. Uzun zaman önce alınması gereken karardı. Biz destek vereceğiz buna. Ben şahsen destek vereceğim. Genç hakemlerin hatalı kararlarını, kasıtlı demiyorum bakın, hatalı kararlara da ağzımı bile açmayacağım. Ama kasıt varsa, o ayrı tabii ki.”

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