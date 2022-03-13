Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran’dan olay yaratan paylaşım!

Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran sosyal medya hesabından yine çok ses getirecek bir açıklama yaptı.

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Süper Lig’de kümede kalma savaşı veren Çaykur Rizespor’un başkanı Tahir Kıran, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

Tahir Kıran paylaşımında “Kahpe Bizans’ın operasyon çocukları hepinizle görüşürüz. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Rizeli bitti demeden bitmez…” ifadelerini kullandı.

Daha sonra bir televizyon programına bağlanan Tahir Kıran, ”Tahir Kıran: “Bu hakem operasyonunda benim alakam yok. Kararı ben de internetten öğrendim. Saçma sapan iddialar. Ali Koç çıkıyor örnekleri Rizespor üzerinden veriyor. Rizespor şampiyonluğa oynuyor da ben mi bilmiyorum? Ya Türk futbolu düzelecek ya da ben onlara uyacağım” sözlerini kullandı.

ÇAYKUR RİZESPOR’DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada “Bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan ve Başkanımız Tahir Kıran’a atfedilerek “Rizespor kümeye diye tweet atanları Allah’a havale ediyorum” sözleri kesinlikle asılsızdır” denildi.