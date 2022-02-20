Çaykur Rizespor, Bülent Korkmaz ile sözleşme imzaladı

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 27. haftasında bu sezon 3. teknik direktörüyle girecek. Karadeniz ekibi, Bülent Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasını küme düşme hattında kapatan Çaykur Rizespor Kulübü, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Bülent Korkmaz’ı getirdi.

Dün Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Rizespor, son olarak Alanyaspor’u çalıştıran Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Çaykur Rizespor bu sezon 3. teknik direktörünü takımın başına getirirken; Bülent Korkmaz da 2. takımına imza attı.

ÇAYKUR RİZESPOR’UN AÇIKLAMASI

“Çaykur Rizespor'umuzun yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz…

Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Bülent Korkmaz ile anlaşma sağladı. Kulübümüzün İstanbul'daki ofisinde gerçekleşen, Başkan Yardımcımız ve Basın Sözcümüz Selim Selimoğlu'nun katıldığı imza töreninde, Bülent Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Bülent Korkmaz’a kulübümüze hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz.

ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ”