Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor ile 0-0 berabere kaldı
Alanyaspor, Çaykur Rizespor karşısında 10 kişi kalmasına rağmen berabere kalmayı başardı. Oğuz Aydın'ın 67. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Alanyaspor, mücadeleyi 0-0'lık beraberlikle tamamladı.
Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi ve maçta gol sesi çıkmadı.
Fazla pozisyonun yaşanmadığı maçın 61. dakikasında oyuna giren Oğuz Aydın, 67. dakikada VAR uyarısıyla kırmızı kart görünce Alanyaspor’u 10 kişi bıraktı. Ev sahibi Rizespor, eksik kalan rakibi karşısında gol için baskısını artırsa da mücadele 0-0’lık beraberlikle sona erdi.
Bu sonuçla Alanyaspor 4 puana ulaşırken, ligin yeni ekibi Rizespor ilk puanını aldı. Alanyaspor sıradaki maçında Hatayspor’u konuk edecek. Rizespor ise, Karadeniz derbisinde Trabzonspor deplasmanına gidecek.