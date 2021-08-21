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Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük maçında kazanan yok

Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük, Rize'de oynanan maçta berabere kaldı.

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Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük maçında kazanan yok

Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor, Rize Çaykur Didi Stadyumu’nda VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadele 0-0'lık beraberlikte sonuçlandı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

  • 9′ Sol kanattan top süren Cemali'nin ortasını karşılayan Dabo'nun şutu takım arkadaşı Sabo'ya çarptı ve kaleci Viviano tarafından uzaklaştırıldı.
  • 20′ Sağ kanattan serbest vuruş kullanan Biglia'nın sert şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.
  • 33′ Sol kanatta topla buluşan Pesic'in sert şutu Gökhan'a çarparak kale direğinin üstünden kornere çıktı
  • 56′ Altı pas içerisinden Ronaldo Mendes tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı.
  • 75′ Erhun, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp çektiği şutu kaleci Gökhan kurtardı.
  • 86′ Tunay sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan kaleye şut çekti, Alberk Koç topu kale çizgisinde kurtardı.
  • 90+4′ Sol kanattan atak geliştiren Ahmed Musa tarafından çekilen şut kaleci Gökhan tarafından kurtarıldı.