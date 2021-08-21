Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük maçında kazanan yok
Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük, Rize'de oynanan maçta berabere kaldı.
Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor, Rize Çaykur Didi Stadyumu’nda VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Mücadele 0-0'lık beraberlikte sonuçlandı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- 9′ Sol kanattan top süren Cemali'nin ortasını karşılayan Dabo'nun şutu takım arkadaşı Sabo'ya çarptı ve kaleci Viviano tarafından uzaklaştırıldı.
- 20′ Sağ kanattan serbest vuruş kullanan Biglia'nın sert şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.
- 33′ Sol kanatta topla buluşan Pesic'in sert şutu Gökhan'a çarparak kale direğinin üstünden kornere çıktı
- 56′ Altı pas içerisinden Ronaldo Mendes tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı.
- 75′ Erhun, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp çektiği şutu kaleci Gökhan kurtardı.
- 86′ Tunay sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan kaleye şut çekti, Alberk Koç topu kale çizgisinde kurtardı.
- 90+4′ Sol kanattan atak geliştiren Ahmed Musa tarafından çekilen şut kaleci Gökhan tarafından kurtarıldı.