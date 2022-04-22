Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Canlı Yayın)

Süper Lig'de son haftaların formda takımı Fenerbahçe, kümede kalma mücadelesi veren Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri ve canlı yayın anlatımı haberimizde...

Sozcu.com.tr

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Süper Lig 34. haftası Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçıyla açılıyor. Ligde ikincilik yarışı veren ve bir yandan da lider Trabzonspor’u takibini sürdüren Fenerbahçe, kümede kalma umutlarını canlı tutmak isteyen Çaykur Rizespor’a konuk oluyor. Rize’de saat 20.30’da başlayacak maç öncesinde, ikinci sıradaki Fenerbahçe’nin 62 puanı, 18. sıradaki Rizespor’un 30 puanı bulunuyor. Maçın hakemi ise, Halil Umut Meler.

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