Çaykur Rizespor Hatayspor maçında üç puan son 10 dakikada geldi
Hatayspor, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u son 10 dakikada bulduğu gollerle mağlup etti.
Süper Lig'in 4. haftasında A. Hatayspor deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 2-0'lık skorla mağlup etti.
Uzun süre golsüz berabere giden karşılaşmada goller son 10 dakikada geldi. Hatayspor, 81. dakikada Diouf ve 88. dakikada Ayoub ile üç puana uzandı.
Hatayspor bu galibiyetle puanını 7 yaparken, Çaykur Rizespor 1 puanda kaldı.
Karşılaşmanın önemli anları
- 2′ Sağ kanattan Adama’nın savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Diouf'un sert şutunu kaleci Gökhan kurtardı.
- 4′ Bolasie’nin ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta çıktı.
- 40′ Ceza sahası dışından topla buluşan Kamara'nın savunmayı geçerek çektiği sert şutu Gökhan kurtardı.
- 47′ Sol kanattan Bolasie’nin ortasında ceza sahası içinde Pohjanpalo’nun sert şutu üstten dışarı gitti.
- 52′ Sağ kanatta topla buluşan Diouf'un ortasında Ayoub'un şutu kaleci Gökhan'da kaldı.
- 56′ Hatayspor'un atağında ceza sahası içerinde topla buluşan Ayoub'un şutu kaleci Gökhan'dan dönerek Kamara'nı önüne düştü. Kamara'nın şutunda ise top Gökhan Gönül tarafından çizgi üzerinden uzaklaştırıldı.
- 63′ Korner çizgisi üzerinden yapılan ortada ceza sahası içinde bulunan Ayoub'un kafa vuruşunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
- GOL! 81′ Sol kanattan atak geliştiren Hatayspor'da Sam’in ortasında Diouf topu kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
- GOL! 88′ Topla buluşan kaleci Gökhan'ın pasını Ayoub karşılayarak şut çekti. İlk hamlede topu kurtaran Gökhan'dan seken top tekrar alan Ayoub meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 0-2