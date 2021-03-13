Çaykur Rizespor, Hatayspor’u yenerek hayata döndü!

Süper Lig’in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazanarak 8 maç sonra 3 puanı hanesine yazdırdı.

Sumudica sonrasında Bülent Uygun’un göreve geldiği Karadeniz temsilcisi, yeni hocasıyla iyi bir başlangıç yaptı.

Çaykur Rizespor’a galibiyeti getiren golü 71. dakikada Boldrin kaydetti. Kaleci Gökhan Akkan ise son dakikalarda kritik kurtarışlara imza attı.

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor 31 puana yükselirken, 3 maçtır galibiyet hasret olan Hatayspor ise 46 puanda kaldı.

Ligin 31. haftasında Çaykur Rizespor, Cuma günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak. Hatayspor ise haftayı BAY geçecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Skoda'nın pasında kaleyi sağ çaprazdan yoklayan Samudio'nun vuruşunda kaleci Mohamedi topu kornere çeldi.

30. dakikada sol kanattan gelişen Rizespor atağında İsmail Köybaşı'nın ortasında kafa vuruşunu gerçekleştiren Samudio'nun şutunda top kaleci Mohamedi'nin kucağında kaldı.

39. dakikada Selim Ay'ın pasında topla buluşan İsmail Köybaşı'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ancak gol ofsayt gerekesi ile iptal edildi.

70. dakikada Boldrin'in pasında sağ kanatta topla buluşan Moroziuk'un şutunda top auta çıktı.

71. dakikada sağ kanatta topla buluşan Boldrin ceza sahasına girip sert vurdu top filelerle buluştu. 1-0

90. dakikada Dokovic'in kullandığı serbest vuruşta barajdan seken topa Skoda'nın şutunda top kaleci Mohamedi tarafından uzaklaştırıldı.