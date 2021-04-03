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Çaykur Rizespor Karagümrük karşında 10 kişi bir puanı kurtardı

Çaykur Rizepspor, sahasında karşılaştığı Karagümrük maçında 10 kişi kalmasına rağmen bir puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Güncellenme: 18:30, 03/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Çaykur Rizespor Karagümrük karşında 10 kişi bir puanı kurtardı

Süper Lig’in 32. haftasında Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan maçta Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Skoda’nın beş dakika içinde gördüğü iki sarı kartla oyundan atıldığı maçı 10 kişi tamamlayan Çaykur Rizespor, bir puanı hanesine yazdırdı.

Çaykur Rizespor, maçın son yarım saati 10 kişi oynadığı maçta iyi kapanarak rakibine gol şansı vermedi. Genel olarak temposuz ve pozisyon açısında kısır geçen maç, başladığı gibi sona erdi.

Bu beraberlikle Çaykur Rizespor puanını 35’e, Karagümrük ise 45’e yükseltti.

Karşılaşmanın önemli anları

  • 3′ Sağ çaprazdan Boldrin'in ortasında Scoda'yı geçen topu Baiano tamamladı ancak top savunmadan kornere çıktı.
  • 42′ Sol taraftan Boldrin'in ortasında Skoda'nın kafa buruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
  • 50′ Sağ kanattan Boldrin'in ceza sahasına yaptığı ortada Sabo'nun gelişine vuruşunda kaleci Viviano topu kornere çeldi.
  • 56′ Beş dakika içinde peş peşe iki sarı kart gören Skoda, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
  • 56′ Jimmy Durmaz'ın ceza sahasının dışından vuruşunda top az farka auta çıktı.

Çaykur Rizespor Karagümrük Rizespor Süper Lig
Yayınlanma Tarihi:17:55,