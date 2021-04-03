Çaykur Rizespor Karagümrük karşında 10 kişi bir puanı kurtardı

Süper Lig’in 32. haftasında Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanan maçta Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı. Skoda’nın beş dakika içinde gördüğü iki sarı kartla oyundan atıldığı maçı 10 kişi tamamlayan Çaykur Rizespor, bir puanı hanesine yazdırdı.

Çaykur Rizespor, maçın son yarım saati 10 kişi oynadığı maçta iyi kapanarak rakibine gol şansı vermedi. Genel olarak temposuz ve pozisyon açısında kısır geçen maç, başladığı gibi sona erdi.

Bu beraberlikle Çaykur Rizespor puanını 35’e, Karagümrük ise 45’e yükseltti.

Karşılaşmanın önemli anları