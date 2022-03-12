Çaykur Rizespor, Kasımpaşa’ya da takıldı: 3-1

Süper Lig 29. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Çaykur Rizespor, geriye düştüğü maçta beraberliği yakalasa da, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Haftalardır kazanamayan Çaykur Rizespor ligde kalma umutlarını azaltırken, Kasımpaşa rahat bir nefes aldı.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig’de alt sıraları yakından ilgilendiren Kasımpaşa-Çaykur Rizespor karşılaşmasında kazanan İstanbul ekibi Kasımpaşa oldu.

Maçın 27. dakikasında Awer Mabil ile öne geçen ve ilk yarıyı bu skorla üstün tamamlayan Kasımpaşa, 65. dakikada Selim Ay’ın golüne engel olamadı ve skora denge geldi. Ancak maçın 71. dakikasında Umut Bozok ve 74. dakikasında Mamadou Fall’un attığı goller Kasımpaşa’yı 3-1’lik galibiyete taşıdı.

Bu sonuçla ligde üst üste ikinci maçını kazanan Kasımpaşa 35 puana yükseldi ve tehlike hattından uzaklaştı. Galibiyet hasreti 7 maça çıkan ve art arda dördüncü maçını kaybeden Rizespor ise, 23 puanla 19. sırada kaldı. Rizespor, ligdeki bir sonraki maçında lider Trabzonspor’u ağırlayacak. Kasımpaşa ise, lig sonuncusu Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak.